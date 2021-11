Votre peau n’est pas forcément sensible, elle étouffe peut-être tout simplement sous les produits de beauté

Se construire une routine beauté efficace repose sur un concept simple : trouver le bon équilibre entre trop de produit et pas assez. Contour des yeux, sérum, crème hydratante, huile, SPF… La peau peut vite être surchargée. Et quand ça arrive, elle commence à vous le montrer.

Si vous êtes comme moi, vous adorez tester, de temps à autres, de nouveaux produits et ajouter un petit sérum par-ci ou une huile par là à votre routine. Malheureusement, même si vous voulez bien faire, votre peau, elle, n’est pas forcément ravie de l’empilement d’actifs et de soins que vous lui faites subir !

Et si elle peut vous envoyer quelques signaux de détresses pour vous avertir, comme lorsque les produits commencent à pelucher ou le fini gras qui luit à la surface, d’autres signes, plus nuisibles, commencent à apparaître. La docteure Pamela Benito, médecin esthétique et experte en soins de la peau en parle dans les colonnes de Refinery 29 :

« Votre peau peut être grasse et assez collante parce que vos soins restent juste à la surface, mais surcharger votre peau peut également entraîner une sécheresse, une irritation et des rougeurs. Vous pouvez également remarquer une aggravation des éruptions cutanées et des pores obstrués (points noirs et comédons) où la peau semble juste généralement bouchée. »

Pourquoi la peau étouffe-t-elle ?

Comme vous le savez, sur la peau, il y a des pores. Ces derniers ont plusieurs fonctions : ils permettent au sébum de s’écouler mais servent aussi à laisser passer les actifs des soins que vous appliquez sur votre peau ! Bref, ils sont plus qu’utiles au bon fonctionnement de l’épiderme.

Le problème quand vous appliquez trop de produits sur votre peau, c’est que vos pores vont commencer, doucement mais sûrement à se boucher. Une problématique qui, lorsqu’elle n’est pas désamorcée rapidement, peut entrainer une déshydratation cutanée car les actifs des soins ne pourront plus pénétrer assez profondément dans l’épiderme. Ils resteront tout simplement en surface.

Une déshydratation se traduit par un inconfort, une sensibilité cutanée, une sensation de sécheresse sur certaines zones, et parfois, une surproduction de sébum notamment sur le front, le nez et le menton.

Mais pourquoi la peau en est-elle arrivée là ? Ce n’est pas très compliqué : parce qu’elle « étouffe », tout simplement.

Essences, toniques, sérums, crèmes hydratantes, huiles de soins, SPF… tous ces actifs (qui ne sont pas toujours compatibles entre eux) et ces textures s’accumulent et finissent par faire plus de mal que de bien. Une notion finalement plutôt simple, qu’explique Abi Cleeve, experte de la peau et fondatrice de la marque skinSense.

« Vous n’avez pas besoin de cinq produits le matin et de cinq produits le soir. Notre peau n’aime pas être surmenée. Premièrement, parce que ce n’est pas confortable pour elle d’accumuler les couches de produit et essentiellement, c’est juste un gaspillage. » Refinery29 US

Comment faire pour soulager une peau qui étouffe ?

Repartir sur une routine simple, basée sur les besoins de votre peau. Ici, il s’agit davantage de remettre les compteurs à zéro que de vouloir à tout prix traiter votre problématique du moment (qui finira par se résoudre d’elle-même lorsque la surcharge de produits sera réduite).

Il s’agira donc dévaluer vous-même les propres besoins de votre épiderme. Mais si on peut vous donner un petit conseil, c’est de ne pas lésiner l’essentiel :

Le double nettoyage, qui permet à votre peau d’être parfaitement nettoyée.

qui permet à votre peau d’être parfaitement nettoyée. L’exfoliation chimique , qui débarrasse vos pores du superflu.

, qui débarrasse vos pores du superflu. Le sérum qui incarne le concentré d’actif parfait et dont la formule légère est très vite absorbée par la peau.

qui incarne le concentré d’actif parfait et dont la formule légère est très vite absorbée par la peau. La crème hydratante — oui oui, même pour vous les peaux grasses.

— oui oui, même pour vous les peaux grasses. LE SPF (oui on l’a mis en majuscule parce que c’est VRAIMENT important pour protéger votre peau des UV, responsables du vieillissement cutané prématuré et de certains cancers).

Le soir venu, vous pouvez, deux fois par semaine, troquer votre crème hydratante contre une crème à base de rétinol qui va vous permettre d’accélérer le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Mais attention de ne pas en abuser, au risque de fragiliser encore plus la barrière hydrolipidique !

Quel produit faut-il retirer de sa routine beauté ?

Il n’y a pas de vérité absolue sur la question puisque comme toujours, tout dépend de votre type de peau et de vos problématiques. Mais la lotion tonique, l’essence, les boosters de soins, ou encore la double hydratation — mise en lumière par la tendance du layering — ne font pas partie des gestes essentiels de votre routine. Vous pouvez facilement vous en passer le temps que votre peau se remette sur pied.

Concernant l’huile de soin, là, c’est un peu différent. Très utile pour maintenir l’eau dans les tissus cutanés et pour chouchouter le film hydrolipidique, elle est particulièrement utile si vous avez la peau sèche ou déshydratée. Alors même si elle n’est pas à proprement parler essentielle, on vous conseille tout de même de ne pas la laisser de côté !

Et n’oubliez pas de prendre rendez-vous chez une dermatologue si votre peau continue de montrer des signes de fatigue ou de surmenage. Elle seule sera habilitée à vous prescrire un traitement qui pourra combler les besoins de votre épiderme.

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Jessica Felicio.