Le saviez-vous ? Certains soins beauté ne sont pas compatibles avec d’autres…

En matière de cosmétiques comme en amour, tout est une affaire de compatibilité. Et si deux soins ne s’entendent pas, ils ne vont pas faire bon ménage sur votre peau !

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains cosmétiques peluchent lorsqu’ils sont superposés ? Pourquoi d’autres ont tendance à activer la sensibilité de la peau ? À la rendre sèche ? Ou, dans des cas plus importants à déclencher certaines problématiques de photosensibilité ?

Évidemment que le choix des actifs mêlé à votre type de peau sont deux facteurs à prendre en compte lorsque vous voulez intégrer un produit dans votre routine. Mais qu’en est-il des soins qui ne se mélangent pas entre eux ? Parce que oui, ça existe !

Une crème resurfaçante à la vitamine C et une lotion aux AHA

La vitamine C est un trésor de la cosmétique d’aujourd’hui. Elle permet de lutter contre les premiers signes de l’âge tout en donnant ce petit coup de boost dont la peau a besoin pour paraître plus éclatante.

Mais attention ! La vitamine C (aussi appelée acide ascorbique) n’est pas une petite joueuse. À utiliser en cure de quelques mois seulement plutôt qu’au quotidien, elle ne s’entend pas très bien avec d’autres cosmétiques aux actifs corsés comme le rétinol ou encore les AHA.

On vous le rappelle, les AHA sont des acides de fruits. Ils incluent l’acide glycolique et l’acide lactique ; lorsqu’ils sont combinés à la vitamine C, ils peuvent devenir très astringents pour la peau. Et la dernière chose dont cette pauvre peau a besoin, c’est qu’on la décape.

Une crème au rétinol et un sérum à l’acide glycolique ou à l’acide salicylique

La crème de nuit dont l’actif principal est le rétinol (provenant de la vitamine A) est géniale pour gommer les signes de l’âge, mais pas que : elle permet aussi de lutter contre l’acné et les taches pigmentaires tout en lissant le grain de peau.

C’est aussi, tout comme les soins à la vitamine C (voire plus), un cosmétique très puissant. On évitera ainsi de le mélanger à un sérum à l’acide glycolique ou à l’acide salicylique — deux éléments tout aussi puissants ayant pour but d’exfolier l’épiderme, de le purifier et d’uniformiser le teint.

Ensemble, ils incarnent un cocktail détonant, qui risque de détériorer la peau en la rendant ultra sensible et sèche. Un traitement prolongé peut même engendrer gonflements et rougeurs.

@Cheyenne Doig via Unsplash

Un autobronzant aux DHA et une crème de jour contenant d’autres sortes de protéines

La DHA est un actif qui permet de colorer légèrement la peau lorsqu’on applique de l’autobronzant. D’après Emilie Jolibois, expert recherche ingrédients cosmétiques chez Aroma-Zone interviewée par Elle : « il réagit aux protéines de la couche externe de notre épiderme ».

Mais si on applique en dessous un soin contenant d’autres protéines comme celle de soie ou de riz, il perd en efficacité. Pourquoi ? Tout simplement parce que la DHA va se concentrer sur d’autres sortes de protéines et se désactiver doucement mais sûrement…

Une crème au rétinol et un soin ciblé au peroxyde de benzoyle

Quand on a de l’acné, on a souvent recours à de nombreux traitements pour voir disparaître les boutons et les points noirs. Quitte à mélanger des actifs très puissants pour obtenir des résultats plus rapides…

Mais lorsqu’on utilise du rétinol et du peroxyde de benzole, là, rien ne va plus.

Si nous sommes plus familières avec le premier, le deuxième, nous est (dans la majorité des cas) étranger ; en fait, le peroxyde de benzole est un composé aux vertus anti-inflammatoires et antibactériennes.

Présent dans la formulation de soins ciblés, il ne se couple pas avec une crème de nuit au rétinol : même si les deux pourraient créer le combo idéal contre l’acné, ils sont, ensemble, bien trop puissants pour être supportés par l’épiderme et sa barrière cutanée.

L’acide hyaluronique : celui qui fait le job en toute circonstance

Même si son nom peut en dérouter plus d’une, l’acide hyaluronique est en fait dédié au maintien de l’hydratation de la peau tout en lui apportant du rebond et de l’élasticité. Il permet également de garder une barrière hydrolipidique solide pour que les agressions extérieures ne viennent pas troubler l’équilibre cutané mais aussi pour ralentir la progression des radicaux libres.

Sa petite particularité, c’est qu’il peut se mélanger avec de nombreux autres actifs sans contre-indication ! Et vu que le corps en contient déjà, il est très bien toléré par tous les types de peaux.

Vous l’aurez compris, les mélanges en cosmétiques doivent être faits avec parcimonie. Et si vous avez un doute, n’hésitez pas à en discuter avec votre dermatologue qui saura vous aiguiller vers des actifs compatibles et dédiés à votre problématique.

Crédits de l’image de une : Unsplash – @matthew reyes.