5 astuces d’athlètes olympiques pour mener sa vie comme un(e) champion(ne)

Le 11 août dernier, les JO de Paris 2024 baissaient le rideau. En attendant d’être inspiré de nouveau par les jeux paralympiques, découvrez les astuces de sportives de haut niveau pour se sentir bien dans leur tête et dans leur peau ; que les jours soient beaux ou marqués par le chaos.

Alors que les jeux olympiques de Paris 2024 viennent de s’achever après plus d’une quinzaine de jours de rêve éveillé et d’émotions fortes partagées par les passionnés du monde entier, ils n’ont pas seulement marqué l’Histoire avec un grand H, mais aussi nos propres histoires et trajectoires personnelles en ré-injectant de l’espoir dans un contexte qui nous poussait à broyer du noir (élections législatives, scepticisme quant à l’organisation des JO). Les exploits, les performances, et les valeurs incarnées par les athlètes venus des quatre coins de la planète nous ont plus que jamais inspirés à nous dépasser et à devenir la meilleure version de nous-mêmes.

Eux-mêmes inspirés par cette quinzaine olympique, nos homologues du média Bustle ont décidé d’entretenir la flamme de leur inspiration en allant à la rencontre de deux sportives représentant les États-Unis. Les volleyeuses Kelsey Robinson Cook et Jordyn Poulter leur ont ainsi livré tous leurs conseils pour prendre soin de leur santé mentale et physique. Libre à vous de les mettre en pratique.

Pratiquer des exercices de respiration tout en faisant de la visualisation

Kelsey Robinson Cook explique qu’elle pratique régulièrement la technique du soupir physiologique. En quoi consiste-t-elle ? À faire deux inspirations par le nez, puis à faire une longue expiration par la bouche. Selon une psychiatre interrogée par nos confrères de Doctissimo, l’expiration doit être “trois fois plus longue que les inspirations.”** Pour que cette méthode délivre tous ses bienfaits, il faudrait la répéter tous les jours, trois à quatre fois d’affilée.

Outre le soupir physiologique, la volleyeuse explique qu’elle pratique aussi le “deep breathing”, appelé “respiration profonde” en français :

Inspirez « autant d’air que vous pouvez entrer, autant d’air que vous pouvez en sortir », a-t-elle expliqué à nos confrères de Bustle.*

Lorsqu’elle procède à ces respirations profondes, elle en profite également pour faire de la visualisation : elle se représente mentalement et de manière positive une situation, une image, une sensation liées à sa vie d’athlète : “Comment suis-je sur le terrain ?”, “Qu’est-ce que je ressens ?”, “Où sont mes yeux ?” Selon elle, ces techniques de visualisation lui permettraient de se libérer sur le terrain, d’être moins crispée par l’enjeu car elle a déjà vécu la situation fictivement et s’y est préparée mentalement.

Sortir de son lit dès qu’on est réveillé

“Dès que je suis réveillée, je n’aime pas traîner dans mon lit”, affirme Kelsey Robinson Cook. Lorsque le réveil sonne, pas question pour elle de rester allongée : elle se lève immédiatement et commence la journée sans procrastiner. Le snoozing ? À proscrire selon elle.

Prendre des bains de glace

Une autre pratique déployée par ces volleyeuses pour prendre soin de leur santé consiste à faire des bains de glace.

“Les bains de glace aident vraiment à dormir”, avance Jordyn Poulter. Bustle

Effectivement, il semblerait que lorsque l’on s’endort, la température de notre corps descend progressivement. Ainsi, prendre un bain de glace en fin de journée ou juste avant de se coucher contribue à réduire cette température et donc à favoriser le sommeil.

Faire de la marche en pleine conscience, sans aucune distraction

La volleyeuse Kelsey Robinson Cook est adepte de la marche. Une fois réveillée, elle sort de son lit, laisse son téléphone à la maison et part pour une petite balade matinale en plein air. « Pas de distractions, juste être présente avec moi-même avant le début de la journée », détaille-t-elle. Elle va également marcher le soir “pour lâcher prise sur la journée, bonne ou mauvaise, et se recentrer.”

Boire du jus de cerise avant de dormir

Jordyn Poulter a une autre astuce bien à elle pour entretenir un sommeil de qualité : elle avoue boire du jus de cerise acidulée (aussi appelé jus de griotte) juste avant de se coucher.

Le jus de cerise acidulée avant d’aller au lit m’aide à maintenir la qualité de mon sommeil.* Bustle

Mais alors, comment l’expliquer ? Selon certains professionnels de la santé, le jus de griotte contiendrait de la mélatonine, connue comme étant l’hormone du sommeil. Une étude menée en 2012 et publiée dans l’European Journal of Nutrition, a avancé que « la consommation de jus de cerise acidulée entraîne une augmentation de la mélatonine, bénéfique pour améliorer la durée et la qualité de sommeil chez les hommes et les femmes en bonne santé. »

Une autre étude scientifique publiée en 2018 a révélé que le jus de griotte pouvait aider les personnes âgées souffrant d’insomnies.