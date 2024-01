Soupçonné de tentative de viol, le champion de handball Benoît Kounkoud placé en garde à vue

Le handballeur français Benoît Kounkoud, tout juste sacré champion d’Europe, est soupçonné d’avoir tenté de violer une jeune femme dans une boîte parisienne mardi 30 janvier.

Dans la nuit de lundi 29 au mardi 30 janvier, le handballeur français Benoît Kounkoud a été arrêté. Il est soupçonné de tentative de viol sur une jeune femme dans une boîte de nuit près des Champs-Élysées à Paris, a révélé RMC. Une enquête a été ouverte.

La Fédération Française de Handball réaffirme son « son soutien à toutes les victimes de violences »

Les faits auraient eu lieu ce mardi, vers 4h30 du matin. Alors qu’avec son équipe, sacrée championne d’Europe dimanche 28 janvier, Benoît Kounkoud célèbre encore son titre, le joueur de 26 ans aurait baissé son pantalon et tenté de violer une jeune femme. Averti, un vigile de l’établissement l’a maintenu sur place, jusqu’à l’arrivée des policiers de la BAC de nuit. Il a ensuite été interpellé.

Benoît Kounkoud, qui était ivre, a d’abord été placé en dégrisement, puis en garde à vue pour être interrogé. Selon des informations de l’AFP, confirmées par le parquet de Paris, la présumée victime est « née en 2003 ».

De son côté, la Fédération Française de Handball n’a pas souhaité commenté l’affaire et « reste attentive aux suites qui seront données par les autorités judiciaires », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle « réaffirme sa détermination à lutter contre toute forme de violence, (…) condamne sévèrement de tels faits, lorsqu’ils sont établis et quelle que soit la personne mise en cause (…) », tout en renouvelant « son soutien à toutes les victimes de violences ».

