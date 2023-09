Cette méthode imaginée par un dermato va vous faire oublier tout ce que vous saviez sur le contouring 

Vous trouvez que les méthodes actuelles de contouring sont trop marquées ou peu convaincantes ? Attendez de découvrir cette nouvelle astuce, validée par la science.

Le contouring est une méthode permettant de définir les zones d’ombres et de lumière du visage pour modifier son volume à l’envi. Réinventée par Mario Dedivanovic (le maquilleur officiel de Kim Kardashian), cette technique divise. Si certains ne jurent que par elle, d’autres la détestent et lui reprochent son manque de naturel, son côté trop marqué et trop travaillé. Heureusement, un dermatologue du nom de Charles Puza, s’est penché sur cette méthode et a essayé de l’améliorer en s’appuyant sur les principes de la médecine esthétique.

La méthode de contouring imaginée par Charles Puza

Plus scientifique, la méthode de contouring imaginée par le docteur Puza (connu sur TikTok sous le nom de Dr. Charles) est très simple. Elle consiste à tracer une ligne diagonale allant du coin externe de l’œil jusqu’au coin de la bouche avec un stick de contouring correspondant à votre carnation. Dans un deuxième temps, il faut tracer une autre ligne du coin externe de la narine jusqu’au tragus (petite saillie de la surface du pavillon de l’oreille). Ces deux tracés vont pouvoir vous permettre de définir la zone où il faudra appliquer votre contour (petite saillie de la surface du pavillon de l’oreille). Cette dernière débute au tragus, rencontre l’intersection des deux lignes maîtresses avant de descendre vers le coin de la bouche.

@nikkietutorials contour based on science?! #foryou #fyp ♬ original sound – nikkietutorials Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Que faire des deux premières lignes de traçage ?

Ces deux premières lignes ne sont là que pour vous permettre de tracer la troisième au bon endroit. Il faudra donc les effacer une fois que vous connaissez les points de repères. Cette manœuvre semble un peu fastidieuse mais ne vous inquiétez pas, il vous suffit de l’effectuer une seule fois et vous n’aurez plus jamais à tracer les deux premières lignes, puisque vous connaitrez le bon emplacement de ligne de contouring.

Une technique qui fait parler d’elle

Une méthode de maquillage imaginée par un dermatologue, ça ne court pas les rues. Alors forcément, celle du docteur Puza commence à faire parler d’elle. Rien que sur TikTok, cette dernière a d’ores et déjà cumulé plus de deux millions de vues. Et des influenceuses stars comme Nikkie de Jager, alias @NikkieTutorials se sont précipitées pour la tester. Et vous, ça vous donne envie d’essayer ?