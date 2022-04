Contouring : comment choisir la bonne couleur en fonction de votre carnation ?

Le contouring est un art qu’il n’est pas si facile que ça de maîtriser ! Si la quantité de produit doit être déposée avec parcimonie, la nuance choisie a également toute son importance. Voici de quoi mettre la main sur celle qu’il vous faut.

Même si la famille Kardashian nous a pendant longtemps prouvé le contraire, on se doit quand même de vous dire que le contouring n’est pas seulement une affaire d’accro du make up. En réalité, cette méthode est utilisée par de nombreux maquilleurs pour travailler certaines zones d’ombres du visage sans pour autant avoir l’air d’être maquillée comme une voiture volée. Vous avez envie d’essayer cette technique mais vous vous demandez quelle nuance choisir parmi les 75 000 références sur le marché (et on abuse à peine) ? Suivez le guide.

Définir la nuance de l’ombre naturelle de votre visage

Toutes les carnations ont des spécificités propres à elles qui nécessitent d’être explorées. C’est pour ça, et vous vous en doutez, qu’un même produit de teint peut convenir à une personne et pas à une autre. C’est une question de carnation, de sous-ton mais aussi de préférence ! Car si certaines aiment obtenir un résultat très prononcé et défini, d’autres préfèrent plutôt jouer sur la subtilité. Pour évaluer quels sont vos besoins propres, il faut d’abord définir de quelle couleur sont les zones d’ombre sur votre visage. Pour ce faire, vous pouvez simplement scruter le creux de vos joues, les arrêtes de votre nez, ou votre ligne frontale ou partir de la nuance de fond de teint qui vous convient le mieux et voir quel est son équivalent deux tons plus foncés que votre peau.

De son côté Caroline Baribeau, maquilleuse professionnelle interviewée par Byrdie conseille :

« Pensez à la même famille de tons que votre fond de teint, mais une à deux nuances plus foncées que votre peau. N’oubliez pas que vous pouvez toujours créer un produit pour obtenir le résultat souhaité en mélangeant plusieurs nuances. »

Les nuances types pour chaque carnations

Le tableau des nuances de contour par Beauté Bio

Peaux claires = nuances froides

Les peaux claires ou très claires sont celles sur lesquelles le bronzer ou le correcteur foncé vont le plus marquer. Il est donc important de définir la bonne couleur de produit afin d’éviter de finir orange comme Christina Aguilera dans le clip « Can’t Hold Us Down ». Parce que ces carnations ont des sous-tons bleus et roses, les nuances froides et/ ou taupes sont les plus recommandées car elles vont simplement s’inscrire dans la continuité du teint.

Peaux olives et bronzées = nuances dorées

Les peaux olives ou légèrement bronzées ont tendance à avoir besoin de reflets dorés pour pouvoir être sublimées. En matière de contouring, c’est la même chose ! On privilégiera donc plutôt une Terracotta, teintée de nuances or, roses, abricots et bruns à un bronzer mat pour révéler l’éclat de la peau.

Peaux foncées = nuances neutres

Les peaux les plus foncées, quant à elles, ont besoin d’un bon équilibre entre les sous-tons bleus et rouges. L’idée est donc de rester sur une base neutre, plus foncée que le fond de teint afin d’obtenir le contouring parfait.

Tout est une question d’application

Pour obtenir un joli résultat, choisir la bonne couleur de contour est certes une première notion importante, mais savoir l’appliquer est véritablement garant du rendu final. Pour faire les choses comme il se doit, choisir le bon pinceau est essentiel. Mais lequel est le bon ? D’après Caroline Baribeau, un pinceau « moelleux » fera parfaitement le job : « L’utilisation d’un pinceau moelleux gardera le contour doux et diffus », dit-elle avant de continuer. « Pour un look plus défini, vous pouvez aussi opter pour un pinceau différent : si vous voulez un look plus sculpté, mettez la main sur un outil petit et plus dense. »

Maintenant que vous savez tout sur le contouring, on attend vos retours sur le rendu final !

Crédits de l’image de une : @makeupbymario