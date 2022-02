Après le flop de sa ligne de make up, Kim Kardashian se lance dans le skincare

Alors que sa ligne de maquillage, fortement critiquée, a fermé temporairement, Kim Kardashian ne se laisse pas décourager et fait une nouvelle tentative pour imprégner l’industrie de la beauté de son nom.

Au-delà d’être une star internationalement connue, Kim Kardashian est surtout une femme d’affaires accomplie qui n’hésite pas à se lancer sur plusieurs projets en même temps.

Après avoir créé puis temporairement clôturé KKW Beauty (sa marque de maquillage controversée pour ses packagings pas très solides, sa quantité de produit trop faible et ses formulations floues), elle n’a pas hésité à virer de bord et à travailler d’arrache-pied sur Skims, son label spécialisé dans les sous-vêtements.

Aujourd’hui, elle revient accompagnée et soutenue par le géant mondial de la beauté Coty Inc, pour lancer sa propre ligne de skincare baptisée SKKN by Kim…

Un accord juteux entre Kim Kardashian et Coty Inc

Même si cette annonce officielle rend la collaboration entre Coty Inc et Kim Kardashian plus concrète, cette dernière ne date pas d’hier. Eh oui, le groupe avait déjà acquis une participation de 20% dans le cadre d’un accord de 200 millions de dollars pour rebrander KKW Beauty !

Sa contribution s’étend donc à la marque de skincare de Kim K dans le but d’offrir davantage d’ homogénéité à ses labels. Et puisque cette dernière souhaite améliorer l’expérience d’achat de ses clients afin « qu’ils puissent acheter toutes les catégories de produits de beauté et de cosmétiques sur un seul site web », ça a finalement du sens que Coty Inc fasse d’une pierre deux coups.

En revanche, ne vous attendez pas à deux lancements simultanés puisque la directrice générale de Coty, Sue Y. Nabi, a déclaré au site Business Of Fashion mettre l’accent sur certaines priorités :

« Nous nous concentrons sur les soins de la peau. Nous voulions vraiment créer quelque chose de disruptif et de haut de gamme en termes de qualité et d’ingrédients. Nous nous concentrons donc pour en faire un énorme succès, puis nous verrons pour les autres catégories plus tard. »

@kimkardashian

La beauté, un business toujours très prisé par les célébrités

Depuis quelques années, les célébrités se lancent tour à tour dans le business très florissant de la beauté. Marque de maquillage, de skincare ou de parfum, elles n’hésitent pas à tenter l’aventure, souvent accompagnées des géants de l’industrie.

En même temps, la beauté représente un excellent moyen de gagner toujours plus d’argent pour ces stars déjà millionnaires. Rien qu’aux États-Unis, le poids du marché des cosmétiques est de 67 milliards d’euros. En Europe, il monte à 79 milliards selon une étude de la Fédération Des Entreprises De La Beauté.

On comprend mieux pourquoi tant de célébrités désirent obtenir leur (énorme) part du gâteau…

À lire aussi : Le maquillage d’Ariana Grande arrive et God est vraiment a woman

Credit de l’image de une : @kimkardashian