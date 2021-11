Le maquillage d’Ariana Grande arrive et God est vraiment a woman

Mais à quoi va ressembler la marque beauté d’Ariana Grande ? Les premières images de R.E.M Beauty ont été dévoilées et on a clairement No Tears Left to Cry…

Les fans de la chanteuse Ariana Grande sont en ébullition : le 9 septembre dernier, la star a annoncé sur son compte Instagram l’arrivée imminente (sur terre ?) de R.E.M Beauty, sa ligne de cosmétiques tant attendue.

Depuis plusieurs semaines, pour titiller la curiosité des « Arianators » et des makeup addicts de tous bords, les réseaux sociaux de la marque publient chaque jour des images d’inspiration, croquis et indices en tout genre. De quoi faire monter l’excitation jusqu’au lancement officiel, prévu au matin du 12 novembre.

Mais aujourd’hui, ils ont fait fort : Thank U, Next l’aguichage, cette fois-ci, ce sont les premiers produits de la gamme qui ont été dévoilés. Et ils sont beaux !

R.E.M Beauty, la ligne de maquillage futuriste d’Ariana Grande

Ce lundi 8 novembre, les produits faisant partie du Chapter I de R.E.M Beauty, intitulé Ultraviolet, ont fait leur grande apparition sur le compte Instagram de la marque, qui compte déjà presque 1 million d’abonnés.

Au programme, des rouges à lèvres, des palettes de fards à paupières, des gloss, un mascara, des highlighters, des crayons pour les yeux… Bref, une ligne complète qui mise sur la couleur pour faire ses premiers pas dans la cour des grands.

Niveau packaging, c’est plutôt sobre, même si certains produits au look chromé donnent une ambiance un peu futuriste à la gamme.

Pour le moment, impossible de se faire une idée de la qualité des produits — normal, ils ne seront mis en vente que dans quelques jours — mais il semblerait que l’incubateur Forma Brands (Morphe, Morphe 2, Jaclyn Cosmetics etc.) soit derrière leur développement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si les prix restent raisonnables.

En tout cas, on ne manquera pas de vous faire un petit compte-rendu dès que les premiers tests de youtubeuses et d’influenceurs seront sortis !

Crédits photos image de Une : R.E.M Beauty