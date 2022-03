Quel est le meilleur highlighter à acheter en 2022 ?

L’highlighter fait, depuis quelques années, partie des essentiels que toutes celles qui aiment se maquiller possèdent dans leur vanity. Mais lequel est le meilleur ? Voici le palmarès de Madmoizelle.

À l’heure où l’on vous parle, il existe approximativement 750 000 références d’highlighters disponibles sur le marché (des chiffres basés sur notre constat propre). Alors forcément, quand on arrive chez Sephora, on se retrouve les yeux écarquillés à ne pas savoir s’il faut adopter une formule poudrée ou crémeuse de cet enlumineur nouvelle génération, ou encore si on doit tout simplement abandonner cette mission périlleuse (toutes proportions gardées). Pour vous éclairer, on en a testé quelques-uns et on les a notés en fonction des critères suivants : la texture, la formule, le packaging, l’efficacité et le rapport qualité/prix.

Sans plus attendre, voici nos résultats !

Le top 4

Numéro 1 : Le Positive Light de Rare Beauty

Selena Gomez a visé juste avec son highlighter liquide qui éclaire le visage et imite l’éclat naturel de la peau.

Note : 16,4/20

Points forts :

Peu pailleté

Très pigmenté

Texture légère

Une pluralité de possibilités d’utilisation

Points faibles :

Un effet discret

Des retouches à faire pendant la journée

Découvrez notre test complet

Numéro 2 : le Glowgasm Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury

Cet highlighter fait partie des best-sellers de sa génération. Et franchement, son résultat est à la hauteur de sa réputation.

Note : 16,5/20

Points forts :

Sa facilité d’utilisation

Son fini irisé très naturel

Sa texture légère mais pigmentée

Son embout anti perte de matière

Points faibles :

Son embout en mousse qui peut ne pas plaire à tout le monde

Découvrez notre test complet

Numéro 3 : l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills

Pratique, facile à appliquer et à travailler, c’est un grand Oui pour l’highlighter sous forme de stick d’Anastasia Beverly Hills.

Note : 16/20

Points forts :

Un produit facile à appliquer

Une brosse intégrée

Une texture modulable

Un résultat naturel

Points faibles :

Un produit pailleté (très pailleté)

Une texture qui migre légèrement

Découvrez notre test complet

Numéro 4 : Le Rich Glow d’Huda Beauty

Une palette, quatre highlighters en poudre. Une pluralité de possibilités. Maligne cette Huda Beauty.

Note : 15,2/20

Points forts :

De belles couleurs chaudes

Une texture qui s’étire bien

Un rendu métallisé sans trop de paillettes

Une texture riche et non asséchante sur la peau

Points faibles :

Application au Beautyblender difficile

Un résultat qui peut sembler trop sec sur les peaux sèches ou déshydratées

Découvrez notre test complet

À quoi sert un highlighter ?

L’highlighter est un produit de maquillage qui permet d’apporter de la lumière à certaines zones du visage comme le haut des pommettes, le bout du nez, le menton ou l’arche du sourcil. Nacré ou pailleté, il peut se présenter sous la forme de stick, de crème ou encore de poudre. Son format peut être également choisit en fonction de vos besoins et de vos envies.

Le numéro 1 : le Positive Light de Rare Beauty – Le + naturel

Si le Positive Light de Rare Beauty a obtenu la note de 16,4/20, c’est parce que sa texture est aussi légère que de l’air, que ses pigments sont impressionnant et qu’il rend la peau joliment glowy sans en faire trop. Si vous aimez les produits sans chichi qui vous permettent d’obtenir un éclat naturel, c’est assurément vers lui que vous devriez vous tourner. Conseil d’amie.

Shoppez le Positive Light de Rare Beauty à 27€

Son rendu sur la peau

Le numéro 2 : le Glowgasm Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury – Le + radiant

Difficile de les départager, pourtant, le Glowgasm Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury est une petite merveille sur la peau. Avec sa teinte légèrement ambrée, il permet de travailler le teint pour obtenir un effet ensoleillé délicat mais bien visible. Il est également exceptionnel car il illumine sans avoir à utiliser trop de paillettes, un vrai plus selon moi. En revanche, son embout peut ne pas être au goût de tout le monde : certaines vont le trouver pratique, d’autres incommodant… À vous de vous faire votre avis sur la question ! 16/20.

Shoppez le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury à 36€

Son rendu sur la peau

Le numéro 3 : l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills – Le + pratique

Pratique, c’est l’adjectif qui correspondrait le plus à l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills que j’ai également noté 16,5/20. Je l’ai adoré pour son côté facile à manipuler et sa brosse qui permet de travailler la matière tout en douceur sur la peau. Niveau pigments, la barre est également haute. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c’est la présence, trop importante à mon goût de paillettes. Mais si vous aimez ça, ce produit est pour vous.

Shoppez l’Highlighter en stick d’Anastasia Beverly hills à 18€

Son rendu sur la peau

Le numéro 4 : le Rich Glow d’Huda Beauty – Le + adapté aux looks prononcés

Avec la note de 15,2/20, Le Rich Glow d’Huda Beauty s’en tire haut la main, même si, à la base, je ne suis pas fan d’highlighter en poudre sur ma peau sèche. Très pigmenté, face à travailler, texture riche et crémeuse… Huda s’est donnée à fond sur cette palette qui fait le job haut la main. Mais si vous êtes un fan de rendu naturel, tournez-vous plutôt sur un produit crémeux…

Shoppez le Rich Glow d’Huda Beauty chez Asos à 30€

Son rendu sur la peau

Alors, selon vous, lequel méritait la première place ?

Crédits de l’image de une : @Ike louie Natividad provenant de Pexels.

