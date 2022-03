J’ai testé l’highlighter Rich Glow Obsessions d’Huda Beauty et ma bonne mine est réapparue

Après avoir testé par mal d’highlighters crème, je passe, cette fois aux poudres. Et franchement, le Rich Glow Obsessions d’Huda Beauty ne m’a pas déçue…

Coucouuuuu je suis rentrééééeee ! Revenue de mes vacances à Marseille où j’ai globalement eu l’occasion de siroter ma grenadine sous 20 degrés et un grand soleil (non je mens il a fait moche pendant une semaine) j’ai pu tester pour vous de nouveaux highlighters de folie. Et le premier dont j’avais envie de vous parler, c’est le Rich Glow Obsessions d’Huda Beauty.

À première vue, je m’étais déjà faite une idée plutôt négative dessus sachant que je DÉTESTE viscéralement les highlighters en poudre. Maiiiiiis puisqu’il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis, j’ai décidé de lui donner une chance. Et franchement, je ne regrette rien !

Ses points forts

De belles couleurs chaudes

Une texture qui s’étire bien

Un rendu métallisé sans trop de paillettes

Une texture riche et non asséchante sur la peau

Ses points faibles

Application au Beautyblender difficile

Un résultat qui peut sembler trop sec sur les peaux sèches ou déshydratées

La composition de l’highlighter Rich Glow Obsessions d’Huda Beauty

Les 4 différentes palettes Rich Glow Obsessions d’Huda Beauty ont des compositions différentes. Les voici :

La pelette Deep :

Mica, dimethicone, caprylic/capric triglyceride, magnesium myristate, diisostearyl malate, magnesium stearate, calcium aluminum borosilicate, synthetic fluorphlogopite, phenoxyethanol, silica, caprylyl glycol, tin oxide, tocopheryl acetate, ethylhexylglycerin, triethoxycaprylylsilane, iron oxides (ci 77491), titanium dioxide (ci 77891).

La palette Blush :

Mica, synthetic fluorphlogopite, dimethicone, caprylic/capric triglyceride, magnesium myristate, calcium aluminum borosilicate, diisostearyl malate, magnesium stearate, phenoxyethanol, silica, caprylyl glycol, tin oxide, tocopheryl acetate, ethylhexylglycerin, triethoxycaprylylsilane, titanium dioxide (ci 77891), carmine (ci 75470), iron oxides (ci 77491).

La palette Medium :

Mica, dimethicone, caprylic/capric triglyceride, magnesium myristate, synthetic fluorphlogopite, diisostearyl malate, magnesium stearate, tin oxide, phenoxyethanol, silica, caprylyl glycol, tocopheryl acetate, ethylhexylglycerin, triethoxycaprylylsilane, titanium dioxide (ci 77891), iron oxides (ci 77491), yellow 5 lake (ci 19140), red 40 lake (ci 16035).

La palette Light :

Mica, dimethicone, caprylic/capric triglyceride, magnesium myristate, diisostearyl malate, synthetic fluorphlogopite, magnesium stearate, tin oxide, phenoxyethanol, silica, caprylyl glycol, tocopheryl acetate, ethylhexylglycerin, triethoxycaprylylsilane, titanium dioxide (ci 77891), yellow 5 lake (ci 19140), red 40 lake (ci 16035), iron oxides (ci 77491).

La texture de l’highlighter Rich Glow Obsessions d’Huda Beauty

Si l’highlighter en poudre d’Huda Beauty est aujourd’hui sold out dans de nombreuses boutiques, c’est parce qu’il dispose d’un rendu très qualitatif sur la peau. Pigments au top, texture qui se travaille et s’étend bien sur la peau, paillettes présentes mais sans en faire trop… On est ici sur un highlighter qui sait éclairer le teint sans vous donner l’impression d’être une usine à paillettes. Mention spéciale pour sa texture légèrement crémeuse une fois entrée en contact avec la peau, qui permet de ne pas obtenir un rendu trop sec. Malgré tout, et il faut s’en douter, son fini reste moins riche que celui d’un highlighter stick ou crème…

L’avis de Barbara sur l’highlighter Rich Glow Obsessions d’Huda Beauty

Comment je vous le disais plus haut, j’avais franchement des réticences à l’idée d’appliquer sur ma peau un highlighter en poudre, mais ce test fut remporté haut la main par le Rich Glow Obsessions d’Huda. J’ai adoré son côté très pigmenté qui m’a permis de l’utiliser aussi bien sous forme de blush luminescent, d’highlighter ou d’ombre à paupières (sur la photo je ne l’ai mis que sur les pommettes, le nez et le menton). J’aime le fait qu’il ne cartonne pas ma peau sèche et qu’il reste en place toute la journée sans broncher. Ah oui, et aussi le fait qu’il dispose de très peu de paillettes. C’est un vrai plus pour moi qui ne les supporte pas. Bravo Huda, je kiffe le rendu naturel mais légèrement sophistiqué du Rich Glow Obsessions.

Texture : 4/5

Formule : 3,5/5

Packaging : 3,5/5

Efficacité : 4/5

Rapport qualité-prix : 4/5

Note finale : 15,2/20

