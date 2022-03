J’ai testé l’highlighter Positive Light de Rare Beauty et il m’a donné le glow de Selena Gomez

La marque Rare Beauty, imaginée par Selena Gomez, a débarqué en France il y a un peu plus d’an an. Mais il ne nous a fallu que quelques mois pour devenir totalement obsessed de son primer, de son liner et, évidemment, de son highlighter Positive Light.

Trouver le bon highlighter peut prendre du temps. Déjà parce qu’on n’a pas toutes les mêmes attentes mais aussi parce que le rapport texture / pigmentation / rendu n’est pas toujours au rendez-vous. Pourtant, alors que je pensais ne pas trouver mieux que le Glowgasm de Charlotte Tilbury, voilà que j’ai mis la main sur le Positive Light de Rare Beauty et… j’ai craqué !

Ses points forts

Peu pailleté

Très pigmenté

Texture légère

Une pluralité de possibilités d’utilisation

Ses points faibles

Un effet discret

Des retouches à faire pendant la journée

La composition du Positive Light de Rare Beauty

Voila la liste INCI du Positive Light de Rare Beauty :

Isododecane, mica, hydrogenated polyisobutene, hydrogenated olive oil unsaponifiables, hydrogenated styrene/isoprene copolymer, octyldodecanol, dimethicone, gardenia florida fruit extract, nelumbo nucifera (sacred lotus) flower extract, nymphaea odorata root extract, polyhydroxystearic acid, caprylic/capric triglyceride, isostearic acid, helianthus annuus (sunflower) seed oil, tin oxide, lecithin, polyglyceryl-3 polyricinoleate, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate. Peut contenir: titanium dioxide (ci 77891), iron oxides (ci 77491, ci 77499).

Après vérification sur l’application Clean Beauty, on peut facilement constater la présence d’isododecane (un émollient) et de CI 77891 (une poudre minérale). À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelles.

La texture du Positive Light de Rare Beauty

Très légère mais extrêmement pigmentée, la formule du Positive Light de Rare Beauty est étonnante. Je l’aime particulièrement pour la facilité avec laquelle elle se travaille et son côté polyvalent. Moi qui adore en mettre un peu partout sur mon visage (en ayant la peau sèche, j’ai tendance à manquer de lumière), je suis ravie du rendu à la fois naturel et glowy. Et ce produit est tellement facile à appliquer que j’en mets même sur mes yeux pour éclairer mon regard. Pas mal, pas mal du tout !

L’avis de Barbara sur Positive Light de Rare Beauty

Selon moi, le Positive Light est à l’image de Selena Gomez (que j’adore) : naturel et sophistiqué à la fois. Je m’explique. Avec lui, ne vous attendez pas à obtenir un effet ultra glowy qui se voit à 10km à la ronde. Ici, on parle d’un highlighter qui sublime l’éclat naturel de votre peau en lui donnant juste ce qu’il faut pour s’éclairer plusieurs heures dans la journée.

De mon côté, je le trouve absolument parfait pour le rendu que je souhaite obtenir : un glow maîtrisé, sans fioriture. Bref, c’est exactement ce qu’il faut pour obtenir une peau glacée et fraîche et, malgré la multitude de produits présents sur le marché, ce n’est pas si facile de mettre la main sur ce type de résultat. Alors croyez moi, je ne vais pas le lâcher de sitôt !

Texture : 5/5

Formule : 3/5

Packaging : 4/5

Efficacité : 4,5/5

Rapport qualité-prix : 4/5

Note finale : 16,4/20

Shoppez le Positive Light de Rare Beauty

