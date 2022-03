Du glow du glow et encore du glow, c’est ce qu’offre l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills

Après le Glowgasm de Charlotte Tilbury et le Positive Light de Rare Beauty, c’est au tour de l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills de passer notre test produit. Vous voulez savoir ce qu’on en a pensé ? Lisez plutôt !

Me voilà repartie sur la route menant à trouver le meilleur highlighter du marché. Et pour être totalement honnête avec vous, je vais de bonnes surprises en bonnes surprises. Le dernier produit que j’ai testé s’appelle très simplement Stick Highlighter et c’est la marque spécialisée dans la beauté du sourcil, Anastasia Beverly Hills qui en est la créatrice. Un grand nom de la beauté qui a déjà fait ses preuves dans un autre domaine. Et en l’occurrence, leur highlighter est convaincant, très convaincant !

Stick Highlighter, Anastasia Beverly Hills, 20,50€

Ses points forts

Un produit facile à appliquer

Une brosse intégrée

Une texture modulable

Un résultat naturel

Ses points faibles

Un produit pailleté (très pailleté)

Une texture qui migre légèrement

La composition de l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills

Voila la liste INCI de l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills :

Calcium aluminium borosilicate, butylene glycol dicaprylate / dicaprate, dimethicone, isotridécyl isononanoate, polyglyceryl-2 triisostearate, polymethylsilsesquioxane, mica, paraffine, synthetic fluorphlogopite, polyéthylènes, cire microcristalline, euphorbia cerifera (candelilla) wax, sorbitan sesquioleate, tocopheryl acet , glycérides capryliques/capriques, dioxyde de titane (ci 77891), oxydes de fer (ci 77491)

Après vérification sur l’application Clean Beauty, on peut facilement constater la présence d’isododecane (un émollient) et de CI 77891 (une poudre minérale). À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelles.

La texture de l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills

La texture de ce stick fond parfaitement sur la peau et se travaille très facilement grâce au pinceau fourni. Très pratique, il dépose la juste dose de produit sur le visage et son diamètre permet d’atteindre des zones plus compliquées comme l’Arc De Cupidon ou l’arcade sourcilière. Mention spéciale pour son fini brillant mais pas huileux, qui fait une vraie différence surtout pour les personnes à la peau grasse (c’est-à-dire pas moi, puisque j’ai la peau plutôt sèche).

L’avis de Barbara sur l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills

Une photo de Barbara sans filtre

Lorsque je n’ai pas trop le temps de me maquiller, le stick d’Anastasia Beverly Hills me sauve vraiment la mise. Très facile à appliquer, il suffit de le retourner pour avoir accès à un pinceau blender qui fait très bien son travail sans trop estomper le produit. Le résultat, quant à lui, est très glowy, il tient longtemps et l’highlighter peut même être mélangé à d’autres produits pour les rendre plus lumineux.

En revanche, si vous n’êtes pas une fan de paillettes, passez votre chemin, car cet highlighter en contient… beaucoup. Si bien qu’à la fin de la journée – si vous avez tendance à vous toucher le visage, comme moi – vous vous retrouvez avec des petites particules brillantes un peu partout sur votre visage. Mais le jeu en vaut la chandelle, selon moi… I mean… vous avez vu ce glow ?!!

Texture : 4/5

Formule : 3,5/5

Packaging : 4,5/5

Efficacité : 4/5

Rapport qualité-prix : 4/5

Note finale : 16/20

Shoppez l’highlighter en stick d’Anastasia Beverly Hills

Stick highlighter, Anastasia Beverly Hills, 20,50€

