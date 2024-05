Cernes en creux : cette méthode en quelques étapes est très efficace pour les camoufler

Si vous faites partie de la team cernes en creux, sachez que vous n’êtes pas seules. Mais il est vrai qu’ils peuvent être tellement difficiles à camoufler que l’on peut se sentir rapidement désarmées. Rassurez-vous, il y a des solutions.

Les cernes sont très difficiles à résorber et camoufler. Qu’ils apparaissent à cause d’un niveau trop élevé de fatigue, d’un certains critères génétiques, d’une accumulation de lymphe ou, plus simplement d’une peau très fine… Ils peuvent devenir obsédants. Les cernes en creux, quant à eux, proviennent d’un vieillissement naturel de l’épiderme, qui tend à perdre de sa graisse sous cutanée avec le temps. Résultat : le regard a l’air plus fatigué.

Pour combattre ce phénomène et le camoufler comme il se doit, une influenceuse beauté, Melis Cifcili ((77,3k followers sur Instagram) a partagé une astuce toute simple qui semble très bien fonctionner. L’idée ? Éviter que le correcteur ne file dans les ridules de déshydratation du contour de l’oeil tout en aplanissant les volumes et en ajoutant un peu de définition. Comment elle a réalisé cet exploit ? On vous explique.

Il fallait y penser

Ne vous inquiétez pas, sa méthode ne requiert pas l’utilisation de 10 produits différents, ni des connaissances accrues en maquillage. Pour obtenir un résultat lissé, Melis applique dans un premier temps (et hors caméra) du correcteur au doigt afin de pouvoir maîtriser l’amas de matière et la travailler par tapotements. De cette manière, le make up épousera parfaitement les courbes du contours des yeux sans effet plâtre.

Dans un second temps (et face caméra cette fois), elle prélève un peu de poudre libre sur l’ensemble d’une houppette triangulaire et trempe le bout de cette dernière dans un bronzer crème afin de l’en imbiber.

Elle applique ainsi la houppette par tapotements sur la zone où ses cernes en creux sont le plus visibles.

Si la poudre libre vient lisser le contour de l’oeil et aplanir les volumes tout en permettant au correcteur de rester en place, le bronzer quand à lui va ajouter de la définition ai regard puisqu’il est placé au niveau du ras de cils inférieur.

Une technique maligne qui mérite d’être tentée !

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.