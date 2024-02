Mais pourquoi toutes les passionnées de beauté ont pour nouvelle obsession le brocoli ? 

Nouvelle obsession beauté sur TikTok : le brocoli. Mais à quoi ce légume vert peut-il bien servir ? On vous explique.

Les utilisateurs de TikTok ne manquent pas d’idée lorsqu’il s’agit du domaine de la beauté. Sur la plateforme, on peut s’attendre au meilleur comme au pire ! Après la passoire pour former de jolies boucles ou le sèche-cheveux pour obtenir des cils plus longs et définis… Une autre tendance pointe le bout de son nez. Cette dernière, vise à utiliser la partie supérieure d’un brocoli préalablement trempée dans du bronzer afin de créer de fausses taches de rousseurs.

Une méthode plutôt efficace pour obtenir un rendu naturel

Si on ne sait pas bien qui a bien pu élaborer ou encore penser à cette technique, il faut bien avouer qu’elle est assez efficace pour obtenir un rendu naturel et homogène. Et c’est un tel succès, que des centaines de vidéos contenant le hashtag « brocoli freckles » commencent à reprendre cette méthode sur le réseau social chinois.

QUID du gaspillage ?

Si la méthode fonctionne très bien, une question se pose : que fait-on du morceau de brocoli une fois que celui-ci a été utilisé ? Les TikTokeuses ne sont pas toutes d’accord sur le sujet. Certaines ne coupent qu’un tout petit morceau du brocoli pour pouvoir s’en servir afin de se faire des taches de rousseurs sur le visage. D’autres avouent nettoyer le morceau utilisé, le font bouillir et finissent par… le manger.

Même si on ne doute pas de l’efficacité de ces méthodes, l’utilisation d’un vieux pinceau à maquillage auquel on aurait enlevé quelques poils pour les rendre plus éparses serait peut-être une meilleure idée afin de créer le pinceau idéal pour créer de fausses taches de rousseur…

