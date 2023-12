Maquillage naturel : comment maîtriser l’art du « no make up make up » ? 

Cette saison, le maquillage naturel est de retour. Fini les sourcils trop travaillés, les lèvres surchargées et le teint de cire… On passe au make up imperceptible. Mais comment faire ? Sortez les cahiers.

Cette fin d’année 2023 marque un tournant dans l’histoire de la beauté puisqu’un réel retour au naturel est en train de s’opérer. Que ce soit dans le domaine capillaire (où les colorations tendent à se rapprocher de plus en plus de la couleur naturelle des cheveux) ou dans celui du maquillage… Les looks les plus minimalistes sont mis en avant. Mais après tant d’années de sophistication, comment obtenir le « no make up make up » idéal ? Laissez-nous vous guider !

En mettant l’accent sur la routine skincare

Si on veut opter pour un maquillage plus naturel, il est important de ne pas lésiner sur la routine beauté. Et plus particulièrement sur les étapes d’exfoliations chimiques (permettant de se débarrasser des cellules mortes et autres résidus présents à la surface de l’épiderme tout en activant le renouvellement cellulaire) et d’hydratation. Ce dernier pilier est essentiel car il permet au film protecteur de la peau, de rester parfaitement étanche et en bonne santé afin de protéger l’épiderme de toutes les attaques extérieures comme la pollution.

Evidemment, le SPF est également très important puisque c’est lui qui va agir comme barrière contre tous les effets nocifs du soleil. À appliquer tous les jours, toute l’année (oui oui même en hiver), il permettra à votre peau d’éviter le phénomène de vieillissement prématuré et clairement, vous nous remercierez plus tard.

En misant sur un fond de teint moins couvrant (quand on le peut)

Les fonds de teint couvrant sont très pratiques pour camoufler les imperfections et les rougeurs. Le problème, c’est qu’ils ont également tendance à donner cet effet cireux dont on n’a pas toujours très envie. Pour éviter ça, le combo correcteur couvrant + fond de teint léger est notre meilleur allié.

Quand le premier va nous permettre de couvrir petits boutons et autres joyeusetés, le deuxième va quant à lui, offrir un effet éclairé et glowy à la peau. Si vous avez la peau mixte à grasse, pas de panique, il existe aujourd’hui des formules légères, qui apportent de la lumière sans pour autant offrir de gros effets de brillance. Et si vous souhaitez maîtriser votre zone T, vous pouvez toujours utiliser une poudre matifiante là où vous en avez besoin.

En mettant de côté le bronzer en faveur du blush

Le bronzer est très pratique pour ensoleiller le teint, mais cette fin d’année 2023 marque l’avènement du blush. Idéal pour réveiller la peau et obtenir un look plus ingénue, cet indispensable beauté s’applique sur les pommettes, les tempes et même les paupières si on veut obtenir un look complet.

En étoffant ses sourcils avec parcimonie

Le temps où les sourcils devaient être ultra travaillés est révolue. Aujourd’hui, le crayon s’utilise avec parcimonie pour combler certaines zones où les poils ne poussent pas comme la tête ou la queue du sourcil. On peut également l’utiliser pour étoffer légèrement la masse afin de donner l’impression d’avoir une arche plus fournie. Ce qui compte davantage, en revanche, c’est leur forme. L’idée ? Utiliser une pommade fixatrice afin de faire tenir les poils vers le haut pour lifter le regard et obtenir un effet proche de la méthode du brow lamination.

En travaillant le regard sans en faire trop

Mettez de côté le liner, le khôl et les fards aux couleurs trop prononcées. L’année 2024 sera celle du retour au regard naturel. Pour le sublimer, un peu d’ombre à paupière marron vous permettra de marquer le creux de l’oeil quand une version nude et joliment irisée (à définir en fonction de votre carnation) à déposer sur la paupière mobile, vous permettra d’apporter de la lumière à votre regard. Enfin, une touche de mascara brun ou noir complètera votre mise en beauté.

Si ces quelques étapes vous semblent plutôt sommaires ou encore trop développées par rapport à votre routine habituelle, vous pouvez évidemment l’adapter à votre sauce afin qu’elle puisse répondre aux spécificités de votre peau et à vos besoins/ habitudes. Mais l’essentiel est là, alors enjoy !

