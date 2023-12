4 tendances beauté à oublier quand 2024 aura sonné 

Vous le savez, les tendances ne sont généralement pas faites pour durer (à quelques exceptions près). L’heure de la sentence a donc sonné : quelles seront celles que l’on va oublier en 2024 ?

Qu’elles durent 6 mois, 1 an ou plus… Les tendances mode et beauté sont de passage un temps limité. Et puisque nous arrivons doucement mais sûrement à la fin d’année, voilà un petit palmarès des trends qui se feront oublier au 1er janvier.

Les ongles longs

Les ongles longs ont dominé les tendances depuis quelques saisons déjà. En même temps, ils sont bien pratiques si vous êtes passionnée de nail art et avez l’habitude d’opter pour des looks très travaillés. Mais cet automne-hiver, de plus en plus d’ongles courts se sont imposés sur nos feed Instagram et TikTok. Certes, ils offrent un peu moins de place pour s’amuser mais leur allure clean et chic les rendent plus désirables que jamais. Maintenant une question se pose : êtes-vous prêtes à passer le cap ?

Le box bob

Le carré court également appelé Box bob a été repéré sur (presque) toutes les têtes des modeuses ces derniers mois. Malheureusement, il ne sera plus aussi tendance à l’arrivée de 2024 et sera remplacé par un carré plus flou et surtout moins difficile à coiffer : le choppy bob. Plus dégradé et moins strict, ce dernier offre davantage de volume et plus de mouvement aux cheveux que le box bob qui n’est pas forcément destiné à tous les types de cheveux (notamment aux plus fins).

La gua sha

Le gua sha, est une pierre de jade ou de quartz qu’on utilise sur le visage afin d’activer la micro-circulation du sang et de procéder à un drainage lymphatique. Si cette méthode trouve encore des adeptes, ses réels effets sur la peau n’ont pas été prouvés scientifiquement. Voilà pourquoi, on voit peu à peu cette tendance s’estomper au profit d’appareils de photostimulation comme les masque LED. Ces derniers envoient de la lumière (dont les longueurs d’ondes sont plus ou moins profondes) et permettent de s’attaquer à différents problèmes de peau. Des rides à l’acné en passant par le psoriasis… De nombreuses problématiques peuvent être prises en charge par ces appareils. Un investissement bien plus interessant que lorsqu’on achète une pierre gua sha…

Le grunge

La tendance grunge a dominé l’année 2023. Regard noir, bouche rouge foncée, mascara fouillis… Le make up façon Avril Lavigne n’a jamais été aussi exploité. Mais son règne n’aura été que de courte durée et ce look aux influences rock sera peu à peu remplace par des mises en beauté plus épurées selon la société d’analyses Mintel.

