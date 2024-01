5 tendances beauté et bien-être qui domineront l’année 2024 selon Pinterest

Pinterest est très bien placé pour mesurer l’engouement qui entoure certaines tendances. Du coup, la plateforme de partage de photographies a mis en ligne ses prévisions beauté et bien-être pour cette année 2024. Et si certaines d’entre elles sont plutôt prévisibles, d’autres vont peut-être vous étonner.

Chaque début d’année, c’est la même chose : les prévisions de tendances affluent afin de nous permettre de nous projeter. 2024 ne fait pas exception et voici tout ce qui va se passer dans les domaines de la beauté et du bien-être selon Pinterest.

Les coiffures XXL

Les coiffures raplapla, ce ne sera pas pour 2024 ! Pinterest a récemment enregistré une hausse de recherche des mots clés « coiffures tresses épaisses » (+30%) et « chignon volumineux » (+230%). Une augmentation impressionnante, qui laisse entrevoir ce qui est attendu pour cette année : encore et toujours plus de volume quelle que soit la mise en pli !

Des nœuds des nœuds et encore des nœuds

Ça ne vous a sûrement pas échappé : les nœuds, ou plutôt les rubans, sont absolument partout en ce moment. S’ils remplacent les lacets de nos chaussures, s’invitent sur nos sacs comme des charms ou encore autour de nos casques, c‘est surtout dans les cheveux qu’ils se sont le plus établis. Pour sublimer une queue de cheval, un slick bun ou tout simplement cacher une barrette… Ils sont idéaux. Voilà pourquoi les recherches « tenue avec un nœud » et « collier à nœud » ont respectivement augmenté de 190% et 180% selon Pinterest.

Le maquillage bleu

L’année 2024 sera marquée par une couleur phare : le bleu. Et pas n’importe lequelle, on parle ici du bleu Klein. Si on est un poil loin de la couleur Pantone de l’année, les termes « esthétique fard à paupière bleu », « look avec maquillage turquoise » et « ongles bleus originaux » ont respectivement augmenté de 65 %, 100 % et 260 %. Un engouement palpable, particulièrement auprès de la gen Z et des millennials, qui souhaitent faire revivre cette tendance phare des années 90-2000.

Les soins pour le corps

Cette année, on prend soin de son corps comme de son visage ou de ses cheveux ! D’après Pinterest, « esthétique crème hydratante », « routine soins du corps » et « soins du corps » ont augmenté de 245 %, 1 025 % et, 845 %. Des chiffres qui traduisent une démocratisation des rituels beauté auprès de la jeune génération.

La slow life

Aller faire de la rando, du kayak et les magasins, ça va 5 minutes, mais la gen Z a également besoin de s’accorder de vrais moments de détente ou le temps s’arrête. On parle ici de « Slow life » (+60% de recherches), de « Défi détox numérique » (+80 %) ou encore d’obtenir un bon sommeil réparateur : « Sommeil ASMR » (+165 %). Vous avez compris l’idée ?

