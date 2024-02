Les essentiels bien-être de février 2024

Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, le mois de février est l’occasion parfaite pour mettre la main sur l’une des pépites bien-être que la rédaction de Madmoizelle a pu tester le mois dernier ! Voici un florilège d’outils self-care à shopper d’urgence.

À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes occupée de vous ? On ne parle pas que de routine beauté, mais de sommeil, de nutrition ou encore de santé mentale… Si tous ces sujets vous intéressent et que vous ressentez le besoin de vous accorder un réel moment de self-care, vous allez adorer ces différentes nouveautés.

Le parfum pour les cheveux de Gisou

Des notes de rose sauvage, de vanille et de miel viennent s’entremêler dans ce nouveau parfum dédié aux cheveux de Gisou. Présent sans enivrer, ce dernier n’abîme pas la fibre capillaire bien au contraire ! Il préserve la brillance et nourrit les cheveux toute la journée. Idéal pour un petit rafraîchissement entre deux lavages, ce parfum dispose d’une odeur aussi addictive qu’originale que vous allez vouloir porter au quotidien.

Le laser de CurrentBody

Cet appareil incarne une petite révolution. Et pour cause, c’est le tout premier appareil d’épilation laser maison. Testé cliniquement, il retire 80% des poils en seulement 4 semaines d’utilisation à mesure de 5 fois par semaine. Avec lui, une séance complète dure seulement 15 minutes et n’engendre aucune irritation cutanée. La diode laser (810 nm) de l’appareil, pénètre profondément dans les follicules pileux ce qui permet de désactiver la croissance du poil. Une petite innovation qui a tout de même un coût : 699€, mais qui, à termes, peut s’avérer particulièrement rentable si vous souhaitez dire adieu à vos poils.

Les strips pour les dents de Hismile

Si vous avez l’habitude d’utiliser des produits de blanchiment dentaires, qui ont tendance à déborder au niveau des gencives et créer des inflammations, ces strips vont révolutionner votre quotidien. Très faciles à utiliser et à poser, ils n’irritent pas les gencives et n’engendrent pas de sensibilité au niveau des dents. Faciles à transporter, ils offrent des résultats visibles dès la première application.

La bougie Mimosa de Diptyque

Vous avez dû le remarquer, c’est la saison du mimosa. Odorante et particulièrement esthétique, cette plante aux fleurs jaunes parcoure l’ensemble des devantures de fleuristes. Et si acheter la plante demande de l’entretien, vous trouverez dans cette bougie signée Diptyque toute l’essence de ces fleurs emblématiques du sud de la France. À peine allumée, cette dernière embaume la pièce et diffuse ses notes veloutées et miellées qui vont vous transporter.

La serviette en microfibre pour les cheveux de Ceremonia

Si utiliser de bons produits sur ses cheveux est très important, la façon dont on les sèche va définir le niveau de frisottis ou encore la définition des boucles. Pour procéder à cette étape comme il se doit, cette serviette en microfibre est idéale. Douce, elle absorbe l’eau sans casser le cheveu et lui permet de sécher 2 fois plus vite qu’avec une serviette habituelle. Le but ? Limiter le temps d’utilisation du sèche-cheveux et permettre à tous les types capillaires de rester en pleine santé plus longtemps.

