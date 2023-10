5 faux-amis de la nutrition, qui sont bien moins healthy qu’ils n’y paraissent

Lorsqu’il s’agit de nutrition, des tas de conseils (parfois foireux) apparaissent sur internet ou sur les réseaux sociaux, ce qui mène à une grande confusion. Mais quels sont ces faux-amis de la nutrition ? En voilà 5.

Quand on souhaite manger sainement (pour prendre soin de sa santé par exemple ou pour rééquilibrer son alimentation), on tombe parfois dans certains pièges en pensant bien faire. Parce que tout ce qui semble healthy ne l’est pas forcément, voici quelques faux-amis de la nutrition qui ont la réputation d’être sains, mais ne le sont pas vraiment…

Les smoothies

Les smoothies et autres jus de fruits frais ne sont pas aussi bons pour la santé qu’ils n’y paraissent. En réalité, le fait de presser (même à froid) un ou plusieurs fruits, en retire les vitamines (pendant le phénomène d’oxydation) mais aussi les fibres. Résultat ? Ces fruits si bons pour la santé s’ils avaient été dégustés directement ne laissent derrière leur pressage que du sucre. Dommage.

Le granola industriel

Depuis des décennies, le granola est considéré comme un aliment sain à incorporer dans les smoothies bowls et autres fromages blancs. Le problème, c’est que la plupart des granola industriels (qu’ils soient au chocolat, au miel ou autre) sont truffés de sucre et autres ingrédients mauvais pour la santé comme l’huile de palme. Ettt oui, le granola fait également partie des aliments transformés dont on se passerait bien. La solution si vous ne pouvez pas vous en passer ? Le faire vous-même avec un taux de sucre maîtrisé et des ingrédients triés sur le volet. De cette façon, il sera bien moins mauvais pour la santé que son équivalent industriel.

Les produits 0 %

Pour reproduire la consistance de la matière grasse qui a été retiré d’un produit 0 %, il y a forcément un substitut. Ces additifs ont la particularité d’envoyer un message faussé de au cerveau et de provoquer un risque plus accru de développer une maladie cardio-vasculaire selon une étude de Nutrinet Santé.

Les snacks sans gluten

Si vous avez une réelle intolérance au gluten, dans ce cas, les snacks qui n’en contiennent pas sont la solution pour vous. En revanche, si vous n’avez pas à suivre un tel régime alimentaire, il n’est pas forcément nécessaire ni conseillé de manger sans gluten. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type d’aliment est également ultra transformé. Il n’est donc pas forcément plus sain pour la santé.

De plus, selon des études rapportées par le média Healthline, les snacks et autres produits sans gluten ont tendance à contenir moins de protéines, de fibres, certaines vitamines et minéraux que leurs homologues contenant du gluten. Ils sont aussi généralement plus chers. Vous l’aurez compris, si vous n’avez pas d’intolérance particulière, passez votre chemin.

Les barres et boissons protéinées

La protéine qu’elle soit animale ou végétale, joue un rôle important dans l’alimentation. Si vous faites régulièrement du sport, dans ce cas cette supplémentation via la consommation de barres et/ou boissons protéinées est utile. En revanche attention, la plupart des barres et shakers proteinés contiennent une grande partie de sucre. De plus, ce sont aussi des aliments ultra transformés dont il est difficile de connaître la qualité. De nombreuses personnes en bonne santé qui suivent une alimentation équilibrée n’ont d’ailleurs pas besoin d’obtenir un supplément de protéines par ce biais. Si vous souhaitez manger plus protéiné, il est donc conseillé d’aller chercher ces macronutriments directement dans la nourriture que vous consommez, qu’elle soit végétale ou animale.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.