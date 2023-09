La recette facile et healthy des protein balls 

Que vous soyez sportif et ayez envie de trouver un snack healthy qui vous fera faire le plein d’énergie ou simplement gourmand… Voici la recette facile et saine des protein balls.

La protein ball est un encas facile à réaliser, délicieux et bourré de vitamines. En gros, c’est un peu le snack parfait si vous voulez vous faire plaisir tout en restant en bonne santé. Si la plupart du temps ces petites boules gourmandes sont vendues déjà faites, il est également possible de les réaliser à la maison, en moins de 15 minutes. Comment ? Grâce à une recette, trouvée dans le livre The Power Of Healthy Food de Ferran Adrià, publié aux éditions RBA.

La recette des protein balls pour le goûter

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin :

40 g de flocons d’avoine

30 g de poudre d’amande

30 g de prunes ou de dates

20 g de noix de coco râpée

10 g de beurre d’amande, de cacahuètes ou de noix de cajou

3 cuillères à soupe de lait d’avoine

1/2 cuillère à soupe de cannelle moulue

Pour réaliser ces protein balls, seulement trois étapes sont nécessaires.

Utilisez un mixeur pour mélanger et broyer tous les ingrédients cités ci-dessus. Une fois qu’ils forment une sorte de pâte, vous pouvez arrêter le processus.

À l’aide d’une cuillère à glace, prélevez de petits tas de pâte et mélangez-les dans vos mains pour former des boules compactes. Répétez l’opération avec l’ensemble de la pâte.

Parsemez les boules de noix de coco râpée et placez-les au frigo pour les refroidir.

Dégustez-les ! Facile, non ?

Shoppez le livre The Power of Healthy Food

