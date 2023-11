La recette super easy et healthy des poivrons farcis au tofu

Pour contrer le froid, découvrez la recette facile et saine des poivrons farcis au tofu.

C’est la période de l’année où l’envie de déguster des plats chauds et surtout réconfortant se fait sentir. L’avantage, c’est qu’avec des ingrédients frais et triés sur le volet, il est totalement possible de manger sainement tout en se faisant plaisir ! La preuve avec cette délicieuse recette de poivrons farcis au tofu, qui ravira les végétariens… et les autres.

Les ingrédients pour réaliser la recette

4 poivrons rouges

150 gr de tofu ferme

150 gr de riz thaï

1 oignon

1 gousse d’ail

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à soupe de sauce soja

1 cuillère à café de sirop d’agave

Sel + poivre

La recette des poivrons farcis au tofu

Étape N°1 : Faites cuire le riz comme à votre habitude.

Étape N°2 : Coupez l’oignon en petits morceaux et faites-le revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Une fois que ces derniers sont devenus transparents, versez l’ail et le tofu préalablement mixés finement. Faites-les sauter et ajoutez 2 cuillères à soupe de sauce soja et 1 cuillère à café de sirop d’agave. Une fois le mélange caramélisé, ajoutez le riz cuit préalablement refroidi. Salez, poivrez.

Étape N°3 : Préchauffer le four à 170°C. Rincez vos poivrons, découpez le dessus et évidez-les. Remplissez-les avec la farce. Déposez-les dans un plat à four.

Étape N°3 : Arrosez les poivrons d’huile d’olive puis enfournez pendant 30 minutes.

Étape N°4 : Entre-temps, n’oubliez pas d’arroser régulièrement vos poivrons et s’ils sont trop secs, vous pouvez ajouter un peu d’eau. Poursuivez la cuisson 10 ou 15 minutes en plus.

Étape N°5 : Servez !

