D’après une étude, manger des pâtes serait bon pour le moral 

Aux dernières nouvelles, les pâtes ne seraient pas seulement délicieuses, elles nous rendraient également heureux. Et c’est la science qui le dit !

Réconfortantes, nourrissantes et succulentes… Les pâtes incarnent le plat feel good par excellence qu’on aime se faire en toute saison et qui satisfait notre estomac. Contenant du gluten, ces derniers ont plutôt mauvaise réputation depuis quelques années, et il est recommandé d’en manger avec modération. Mais au-delà de cet aspect, quelles sont les vertus des pâtes sur la santé ? Des scientifiques du « Behaviour & Brain Lab » de l’Université Libre de Langues et Communication IULM à Milan ont étudié la question, et il s’avère que les spaghetti, tortellini et autres dérivés ne nous permettent pas seulement d’être rassasiés mais nous offriraient également un peu de bonheur.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un bonheur au moins égal à celui d’écouter de la musique

Pour ce faire, les chercheurs ont à la fois utilisé des méthodologies neuroscientifiques mais également un suivi cérébral similaire à celui du détecteur de mensonge sur 40 sujets de 25 à 55 ans non intolérants au gluten.

L’étude a ainsi identifié le type de réaction émotionnelle et le degré d’implication des sujets dans la dégustation de plats de pâtes, par rapport à certaines de leurs activités favorites comme écouter de la musique, regarder un match de football ou de tennis. Ainsi, leurs rechercher ont confirmé que manger des pâtes provoque un état émotionnel et cognitif positif avec des résultats égaux, voire meilleurs, que ceux enregistrés avec la musique et le sport.

Mais pourquoi les pâtes rendent heureux ?

La question qui se pose donc, c’est pourquoi les pâtes nous rendent heureux ? Il peut y avoir deux éléments de réponse bien distincts à cette interrogation.

Grâce au tryptophane

Les pâtes contiennent du tryptophane, un acide aminé servant à fabriquer nos propres protéines et plus spécifiquement un certain neurotransmetteur, appelé sérotonine. Cette dernière, également appelée hormone du bonheur est « impliquée notamment dans la régulation des comportements, l’humeur, l’anxiété ou encore l’apprentissage. Elle serait également impliquée dans la motivation et la prise de décision », d’après l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière.

Elle serait également convertie en mélatonine, l’hormone du sommeil. Une bonne qualité de sommeil est étroitement liée à un meilleur bien-être mental.

Un moment de partage et de réconfort

Les scientifiques de l’Université Libre de Langues et Communication ont également demandé aux participants du test quand ces derniers étaient le plus susceptibles de manger des pâtes ? La réponse qui a généré le score le plus élevé a simplement été : « quand je me sens heureux ». En Italie, la consommation de pâtes est intimement liée à des moments de partage familial et amical. 40% des testés identifient également ce plat comme un aliment réconfortant et feel good.

À quand remonte la dernière fois où vous en avez mangé ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.