Ma recette simple et rapide pour changer des pâtes (vegan friendly !)

— Publié le 15 janvier 2020

Dans ma vie de tous les jours, on ne peut pas dire que je prenne énormément de temps pour me cuisiner des plats très sophistiqués.

Bien souvent, entre la flemme, le manque de place dans ma cuisine et les fins de mois plus ou moins difficiles, je me résigne à manger des pâtes 4 fois par semaine.

Mais depuis quelque temps, j’ai trouvé une alternative tout aussi simple, rapide et économique, mais qui permet de changer un peu et d’apporter de nouveaux nutriments à mon corps !

Ma recette de lentilles corail rapide et facile pour changer des pâtes

Cette recette n’a absolument rien de compliqué, mais elle a le mérite d’être bonne (c’est validé par Cassandre, notre Community Manager). Et en plus, elle est vegan !

Voici donc de quoi tu auras besoin pour la réaliser :

Des lentilles corail (moi je dose à peu près comme du riz, à savoir : au pif)

Des oignons surgelés (ça gagne du temps car ils sont pré-découpés)

Du gingembre en poudre

Du curry en poudre

Un peu d’huile d’olive, de lait de coco ou de crème

Porte une casserole d’eau à ébullition (comme si tu faisais des pâtes), puis ajoute la quantité de lentilles corail désirée, ainsi que l’équivalent d’un demi-oignon.

Toujours dans l’eau bouillante, ajoute une cuillère à café de curry et une de gingembre, ou plus si tu souhaites apporter encore plus de goût.

Les lentilles cuisent généralement une dizaine de minutes. Passe-les ensuite dans une passoire pour retirer l’eau (verse-les délicatement pour éviter de les écraser).

Ajoute un filet d’huile d’olive, du lait de coco ou de la crème selon ton envie du moment, et assaisonne à ta guise.

Pour varier, tu peux aussi mixer le tout pour obtenir une purée, ou même garder l’eau puis mixer pour faire une soupe.

Tu verras, ça ne prend pas plus longtemps que des pâtes, et c’est quand même un peu plus healthy ! L’avantage des lentilles corail, c’est que c’est très nourrissant tout en étant riche en protéines, fer et fibres.

N’hésite pas à me faire des retours si tu testes cette recette, et partage en commentaires tes propres idées pour changer des pâtes !

À lire aussi : La recette des pancakes les plus moelleux de la Terre