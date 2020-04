La recette des pancakes les plus moelleux de la Terre

— Publié le 9 novembre 2019

Comme tu le sais, lundi prochain est un jour férié, et qui dit week-end prolongé dit toujours… dormir et manger à n’en plus pouvoir. En tout cas c’est ma vision du week-end, tant pis pour toi si tu n’aimes pas le bonheur.

Pour t’accompagner dans ces trois jours de chill intense, je vais te partager ma recette secrète des meilleurs pancakes de la Terre entière.

Une fois que tu l’auras testée et approuvée comme 100% de la population, n’hésite pas à ériger une statue à l’effigie de la Reine Incontestée des Pancakes que je suis.

La recette des meilleurs pancakes du monde

Avant toute chose, rendons à César ce qui est à César, car tu t’en doutes bien, je n’ai pas sorti cette recette de mon chapeau magique.

Il s’agit en réalité d’une recette tirée du livre de desserts anglo-saxons Cookies, muffins & Co de Pascale Weeks (créatrice du blog culinaire C’est moi qui l’ai fait !), aux Éditions First, que je te conseille vivement !

Sors ton stylo et ton carnet, place à la recette !

Pour faire une quinzaine de pancakes ultra maxi turbo moelleux, il te faudra :

4 œufs

30cL de lait

300g de farine

2 cuillères à café de levure chimique

4 cuillères à soupe de sucre

2 pincées de sel

1 cuillère à café d’extrait de vanille (ça c’est pas dans la recette originale, mais j’aime bien)

du beurre pour la poêle

Sépare les blancs d’œufs des jaunes, et bats-les en neige.

Mélange les jaunes avec le lait, puis ajoute la farine, le sucre, la levure, le sel et l’extrait de vanille, jusqu’à obtenir une pâte lisse.

Incorpore ensuite délicatement les blancs en neige à l’aide d’une spatule, puis laisse reposer 30min.

Pour la cuisson, fais fondre un peu de beurre (si c’est du beurre salé c’est encore meilleur) dans une poêle, et dépose une petite louche de pâte dedans.

Normalement, pas besoin d’une poêle spécifique, la pâte s’étale juste assez pour former un pancake de taille normale. Avec une assez grande poêle, tu peux même les faire cuire deux par deux !

À partir du moment où quelques bulles se forment sur le dessus de la pâte, retourne le pancake et laisse cuire encore une trentaine de secondes.

Et voilà ! Tu peux désormais t’enfermer chez toi avec ta montagne de pancakes et y ajouter ce qui te plaît : sirop d’érable, pâte à tartiner, confiture… Sky is the limit !

Si tu testes cette recette, n’hésite pas à poster une photo sur Insta avec le hashtag #madmoiZelleArmy pour qu’on puisse voir le résultat !

Bon week-end à toi, la bise !

