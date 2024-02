La recette délicieusement fluffy des pancakes aux myrtilles

Incroyablement moelleux et aériens, ces pancakes vont upgrader votre petit-déjeuner comme jamais.

On continue notre tour des préparations de petit-déjeuner du monde. Après les gaufres scandinaves et les crumpets so british, place aux pancakes made in US. Mais attention, pas n’importe lesquels. Des pancakes hyper moelleux, dopés aux blancs d’oeufs montés en neige, et garnis de myrtilles (préférez-les surgelées en cette saison).

On vous donne la recette, qui ne devrait pas vous prendre plus de 20 minutes de préparation.

Les ingrédients des pancakes fluffy aux myrtilles (pour 8 pancakes)

175 g de farine

1 sachet de sucre vanillé

2 jaunes d’œufs

4 blancs d’œufs

1 sachet de levure chimique

1 cuillère à café rase de bicarbonate de soude alimentaire

20 cl de lait

50 g de beurre

1 pincée de sel

2 cuillères à soupe d’huile neutre

100 g de myrtilles

La recette des pancakes fluffy aux myrtilles

Faites fondre le beurre, laissez-le tiédir avant de l’utiliser.

Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs. Formez un puits et versez-y les jaunes d’œufs, le lait tiédi (cela évite les grumeaux) et le beurre fondu. Mélangez jusqu’à obtenir une texture homogène.

Battez en neige les blancs d’œufs, ajoutez-y une petite pincée de sel pour éviter qu’ils ne retombent. Ajoutez-les immédiatement à la préparation en mélangeant doucement.

Dans une poêle bien chaude et préalablement huilée, versez une petite louche (ou deux bonnes cuillères à soupe) de la pâte à pancakes, sans l’aplatir et ajoutez quelques myrtilles fraîches ou surgelées sur la pâte.

Laissez cuire à feu moyen jusqu’à ce que le pancake dore et que des bulles apparaissent à la surface. Retournez-le pour cuire l’autre face pendant environ 2 minutes.

Recommencez l’opération jusqu’à épuisement total de la pâte à pancakes.

Vous pouvez servir ces pancakes fluffy avec du sirop d’érable ou – le must – de la crème vanillée fouettée maison et des fruits rouges. Bon petit-déj !

