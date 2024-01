La recette super facile et saine du smoothie bowl à la framboise 

Colorés, sains et excellents, les smoothie bowls incarnent le petit-déjeuner ou le goûter parfait ! Voici une délicieuse recette à la framboise dont vous allez nous donner des nouvelles….

Rapides à faire et délicieux, les smoothie bowls se modulent à l’infini en fonction de vos envies. Cette semaine, on va vous parler de celui à la framboise, qui est l’un des plus facile à réaliser. C’est parti !

La liste des ingrédients

Pour réaliser cette recette délicieuse il vous faut :

150 g de framboises surgelées

Une banane (à couper en deux)

Une petite cuillère de sirop d’agave

Une petite poignée de framboises fraîches

Des copeaux de noix de coco

Une cuillère à soupe de beurre d’amande

La recette du smoothie bowl

Versez 150 g de framboises congelées dans un mixeur avec une demi banane coupée (préalablement mise au frigo). Mixez le tout avec une cuillère à café de sirop d’agave (seulement si vous souhaitez obtenir un mélange plus sucré).

Attendez que le mélange forme une pâte crémeuse. Celui-ci doit avoir la texture d’une glace. Quand c’est le cas, versez-le dans un bol en verre (pour maintenir le froid).

Parsemez votre mélange de copeaux de coco, de framboises (fraîches ou congelées en fonction de vos goûts) et de la demi banane restante.

Ajoutez le beurre de cacahuète ou le beurre d’amande (une belle cuillère à soupe va rajouter de la gourmandise à ce bol de fruits).

Dégustez !

