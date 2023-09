La recette du smoothie antioxydant pour sublimer la peau et activer ses défenses 

Pour commencer la journée du bon pied ou pour se faire plaisir à l’heure du goûter… Voici la recette facile et rapide du smoothie antioxydant.

10 minutes chrono. C’est le temps qu’il vous faut pour préparer de A à Z ce smoothie délicieux aux propriétés antioxydantes. Le but ? Vous régaler mais aussi permettre à votre corps de se défendre contre les radicaux libres, principale cause de dégradation cellulaire. Pollution, stress, soleil… Tous ces éléments peuvent être à l’origine de la production de ces espèces très réactives, qui s’attaquent à nos cellules. Alors autant se régaler tout en les combattant… Voici la recette bien-être issue du livre The Power Of Healthy Food de Ferran Adrià, publié aux éditions RBA.

La recette du smoothie antioxydant

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin :

250 ml de jus de raisin bio (si possible) et sans sucre ajouté.

20 g de betterave crue

8 myrtilles

6 framboises

4 fraises surgelées (ou fraîches si c’est la saison)

Quelques feuilles de menthe fraîche.

Étape N°1 : Commencez par laver l’intégralité de vos fruits.

Étape N°2 : Épluchez la betterave et découpez-la en petits morceaux.

Étape N°3 : Coupez les fraise en 2 et mettez-les dans le blender (un mixeur classe peut faire l’affaire).

Étape N°4 : Râpez le gingembre et pressez-en le jus au-dessus du blender.

Étape N°5 : Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez le tout jusqu’à obtenir une texture lisse et onctueuse. C’est prêt ! Il ne vous reste plus qu’à déguster.

Shoppez le livre The Power of Healthy Food