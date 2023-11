La recette healthy et gourmande des barres de céréales protéinées

Rassasiantes, délicieuses et surtout bonnes pour la santé, ces barres de céréales protéinées vont vous permettre de grignoter healthy.

C’est toujours un plaisir de manger des barres de céréales. Le problème, c’est qu’on les achète souvent toutes faites, industrielles et chargées d’ingrédients parfois discutables. Sans parler de leur niveau du sucre, souvent bien trop haut, ce qui n’est pas idéal si vous surveillez votre consommation de glucides. En bref, c’est juste un aliment plaisir (et il n’y a pas de mal à ça d’ailleurs) avec peu d’intérêt pour l’organisme. Mais on a la solution ! Il est totalement possible, de rendre ces barres de céréales plus nutritives ! On vous montre la recette ?

Les ingrédients des barres de céréales protéinées

Pour réaliser cette recette, il vous faut :

5 g de sucre de fleur de coco

40 g de flocons d’avoine

25 g d’amandes

8 g de cacao pur

8 cl de lait ( en fonction de vos préférences : avoine, soja, amande, riz ou vache…)

La recette pas à pas

Étape N°1 : Commencez par broyer les amandes dans un mixeur afin d’obtenir une sorte de poudre onctueuse. Puis versez-là dans un saladier.

Étape N°2 : Ajoutez-y tous les ingrédients secs.

Étape N°3 : Versez le lait et mélangez.

Étape N°4 : Armez-vous d’un moule à barres de céréales (celui dédié aux financiers peut largement faire l’affaire) et versez-y la préparation.

Étape N°5 : Enfournez-les à 180°C au four pendant environs 15 minutes. Une fois cuites (mais toujours moelleuses) faites-les refroidir.

Étape N°6 : Démoulez-les et dégustez !

