3 recettes rapides pour consommer plus facilement du collagène 

À partir de 25 ans, consommer du collagène sous forme de compléments alimentaires est utile pour pallier à la diminution naturelle de sa production. Le problème, c’est qu’on ne sait pas toujours comment en prendre. Pour vous aider, voici 3 recettes à la fois saines et délicieuses.

2 cures par an à partir de 25 ans, en prise continue dès 50 ans… Voilà les recommandations qui entourent la prise de collagène. Marin ou bovin, ce dernier permet à la fois d’offrir d’avantage d’élasticité à la peau mais aussi de soulager et réduire les douleurs articulaires. Bref, c’est un complément alimentaire bien utile qui, lorsqu’il est consommé en suivant les recommandations, peut avoir de réels effets sur l’organisme. Encore faut-il le prendre tous les jours et ça, ça n’est pas toujours une mince affaire, surtout quand on ne sait pas dans quelle recette l’intégrer. Vous avez besoin d’aide ? Laissez nous vous guider !

Dans votre matcha latte

Qu’il soit consommé le matin ou le soir, le matcha délivre de nombreux antioxydants bénéfiques pour l’organisme. Qualifié de super-aliment, ce dernier délivre de l’énergie en continue toute la journée et améliore la concentration. Mais saviez-vous que vous pouvez sans problème le coupler à votre dose journalière de collagène ?

Pour ce faire, il suffit de préparer le matcha en versant une à deux cuillère à café de poudre dans un bol. De faire bouillir de l’eau et d’en verser l’équivalent de 3 cuillères à soupe dans le même bol et de mélanger énergiquement à l’aide d’un chansen (petit fouet japonais) ou d’un mixeur. Ajoutez ensuite votre dose journalière de collagène mélangez à nouveau et finissez par une touche de lait pour apporter plus d’onctuosité à votre boisson. Ce dernier n’est pas assez sucré à votre goût ? Pas de soucis, vous pouvez sans problème utiliser du sucre de coco, meilleur pour la santé que du sucre blanc ou brun.

Dans votre smoothie bowl

Même s’il ne vaut mieux pas en manger tous les jours en raison de sa forte concentration en sucre, le smoothie bowl reste un petit déjeuner ou un encas délicieux dans lequel il est facile d’intégrer du collagène. Pour obtenir une base aussi onctueuse que goûteuse, mixez la moitié d’une banane congelée avec 70 grammes de framboises congelées. Ajoutez-y votre collagène et mélangez à nouveau le tout. Versez la mixture dans un bol et ajoutez les toppings de votre choix : bananes, framboises, copeaux de coco, baies de goji, granola, cacao cru, beurre d’amande ou de cacahuètes… Les possibilités sont infinies pour vous faire plaisir.

Dans votre limonade maison

Vous voulez plutôt consommer votre collagène sous forme de collation à 16 heures ? Pas de problème, on a la recette de limonade parfaite pour vous. Mélangez votre dose de collagène quotidienne au jus d’un citron jaune. Ajoutez 30 grammes de fraises congelées tranchées et quelques feuilles de menthe. Mélangez soigneusement afin que le collagène ne fasse pas de grumeaux. Si c’est le cas, n’hésitez pas à utiliser un petit mixeur à main. Ajoutez 250ml d’eau gazeuse et de la glace. Vous voilà avec une boisson rafraîchissante, délicieuse et (surtout) bénéfique pour votre peau.

