La recette (facile) de la mousse au citron

Si vous avez envie d’un dessert (presque) léger, peu sucré et qui a le bon goût de citron, on a ce qu’il vous faut !

C’est la dèche avec les fruits en ce moment, c’est la saison creuse. En attendant le retour officiel des fraises, des cerises, des framboises et des pêches, on peut se régaler avec cette délicieuse mousse au citron !

La recette toute simple de la mousse légère au citron

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

2 citrons jaunes non traités

250 g de mascarpone

3 œufs

100 g de sucre en poudre

1 citron vert pour la déco

Vous avez tout ce qu’il faut ? Allez hop, on y va. Dans un saladier, mélangez le mascarpone, les jaunes d’œufs et le sucre ensemble. Pressez le jus des deux citrons, et rajoutez-le au mélange.

Dans un autre saladier, montez les 3 blancs en neige, à l’aide d’un batteur électrique (ou à la force de vos bras, c’est comme vous voulez). Une fois qu’ils sont bien fermes, ajoutez-les à votre premier mélange délicatement, pas comme un bourrin.

Hop, mettez-moi tout ça dans des petits ramequins et ça part au frigo pendant au moins 3 heures. Et voilà ! N’hésitez pas, avant de les déguster, à rapper des zestes de citron vert sur le dessus de la mousse. Ça fera son petit effet !

