La recette facile de la mousse de marrons, pour se mettre dans l’ambiance de Noël

Le mois de décembre a débarqué doucement, et avec lui ses recettes réconfortantes qui font un bien fou au moral. Cette semaine, on vous partage celle de la mousse aux marrons.

Oh oh oh. Oui bon, j’aurais pu trouver mieux comme intro, mais laissez-moi tranquille, c’est bientôt Noël, je suis donc officiellement en roue libre.

Histoire de bien vous mettre dans l’ambiance vous aussi, je vous partage la recette que j’ai découverte dans le livre La magie de Noël de Marmiton, publié aux éditions Michel Lafon. Et pas besoin d’être une grande cheffe pour épater tout le monde — ou soi-même —, cette recette se fait vraiment les doigts dans le nez. Enfin, non, ne mettez pas vos doigts dans votre nez avant de faire à manger, ce n’est pas propre.

La recette facile et bon marché de la mousse aux marrons

Pour réaliser cette recette pour 12 personnes (vous pouvez diviser toutes les proportions par deux, si vous voulez en faire moins), vous aurez besoin de :

1,3 kg de marrons entiers pelés au jus en conserve

500 g de cassonade

2 sachets de sucre vanillé

50 cl de crème liquide entière bien froide

5 œufs

Tout commence dans une casserole. Dans celle-ci, videz les marrons avec leur jus, ajoutez la cassonade et le sucre vanillé, et faites chauffer le tout à feu doux pendant 20 minutes.

Une fois que c’est fait, passez le tout au mixeur jusqu’à ce que ça donne une crème bien lisse. Laissez reposer au frigo. Pendant ce temps, montez la crème liquide en chantilly.

Ensuite, cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs, et montez ces derniers en neige. Tout est OK ? Alors, sortez votre préparation aux marrons du frigo, et incorporez dedans les jaunes d’œufs, à l’aide d’un batteur électrique. Délicatement, mélangez toutes vos préparations ensemble, et disposez le tout dans des petits ramequins.

Hop, au frigo pendant au moins 3 heures, pour que la mousse prenne bien !

