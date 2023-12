La recette (facile) de la bûche de Noël façon tiramisu

On y est, c’est enfin le jour de l’année où l’on s’empiffre le plus. Et si vous épatiez tout le monde en faisant vous-même la bûche de Noël ? Pas de panique, c’est facile à faire.

Quand on dit bûche de Noël, on pense souvent à une préparation fastidieuse, pleine de beurre et d’œufs montés en neige. Et si je vous disais qu’on peut faire autrement ? Allez, je suis sympa, je vous partage mon savoir. Quel altruisme, je sais. C’est un peu ça, l’esprit de Noël, non ?

La recette facile et rapide de la buche de Noël façon Tiramisu

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

1 petite brique de crème liquide froide

250 g de mascarpone

3 cuillères à soupe de sucre en poudre

2 sachets de sucre vanillé

Un bol de café noir froid (ou du chocolat froid au lait si vous n’aimez pas le café)

30 biscuits à la cuillère (oui, des boudoirs, quoi)

Mélanger la crème, le mascarpone et les sucres ensemble au batteur électrique en formant des huit. Arrêtez de mélanger quand la pâte s’épaissit.

Trempez les biscuits à la cuillère dans le café (ou le chocolat) et posez-les à plat sur une feuille de papier cuisson de façon à faire 3 rangées de 10 biscuits, collées.

Ajoutez la préparation sur les biscuits, et roulez la feuille de papier cuisson avec la préparation— les boudoirs et le mélange — pour en faire un boudin, délicatement.

Hop, ça part au frigo pendant 2 heures, tel quel.

Quand c’est bon, déroulez délicatement la feuille de papier cuisson pour la retirer complètement, en laissant la buche dans sa forme de gros boudin roulé. Tartinez le reste de la préparation au mascarpone sur tout le boudin, avec délicatesse. Saupoudrez enfin de cacao en poudre et de copeaux de chocolat et ajoutez des petites décos de Noël pour faire joli. Et voilà !