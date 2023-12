La recette hypra simple des rochers croustillants au chocolat

Vous voulez réaliser des petites douceurs qui claquent pour Noël, le tout rapidement, et avec peu d’ingrédients ? J’ai ce qu’il vous faut.

Il y a celles et ceux qui adorent passer des heures en cuisine à confectionner des recettes hyper élaborées et puis il y a les autres, dont moi, qui ont autre chose à foutre. Pour illustrer ma flemme ultime, je vous ai dégoté une petite recette qui va vous faire frétiller pendant tout le mois de décembre (et même après), et vous savez quoi ? Il n’y a pas plus simple.

La recette des rochers croustillants au chocolat

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

125 g de gavottes écrasées

250 g de chocolat (au lait, au praliné, noir, comme vous voulez)

Commencez par faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Ensuite, ajoutez les gavottes écrasées, et mélangez pour que tout soit bien enrobé.

Puis faites des petits tas que vous déposez dans des caissettes façon Ferrero Rochers et hop, au frigo pendant 20 minutes minimum. Et voilà !

Quand je vous disais que c’était facile et rapide, je ne me suis pas moquée de vous, hein.

