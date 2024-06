La recette facile (et rapide) du flan au chocolat

Vous aimez le flan ? Vous aimez le chocolat ? Eh bien voici la recette du flan au chocolat.

Si vous cherchez un dessert léger et heathly, vous pouvez passer votre chemin pour cette fois. Mais si vous avez envie de dévorer un gâteau qui vous donnera envie d’en reprendre trois parts tellement il est bon, vous êtes au bon endroit.

La recette du flan au chocolat

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

Une pâte sablée (maison ou industrielle)

0,5 litre de lait entier

3 œufs

100 g de sucre

100 g de chocolat noir

20 g de Maïzena

Un sachet de sucre vanillé (ou une cuillère à soupe de vanille liquide)

Dans une casserole, commencez par porter le lait à ébullition, puis ajouter le chocolat coupé en morceaux. Remuez bien et laissez reposer. Dans un saladier, fouettez le sucre et les œufs (et le sucre vanillé) jusqu’à ce que ça mousse bien. Ajoutez la Maïzena, puis le lait chocolaté petit à petit. Remettez tout le mélange sur une plaque à feu moyen, et touillez jusqu’à ce que le mélange épaississe, sans faire tout cramer.

Déroulez votre pâte sablée dans un moule rond, et ajoutez votre préparation. Hop, ça part au four pendant 50 minutes, à 180 degrés.

