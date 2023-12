La recette facile (et rapide) des lunes de Noël

Si vous aussi, vous êtes surexcitée à l’idée des fêtes qui approchent, voici une petite recette qui va vous mettre directement dans le bain.

Vous le savez, on adore vous partager nos recettes préférées. Est-ce que j’ai personnellement un rapport fusionnel avec le moment du goûter ? Oui, totalement. Est-ce que je suis totalement surexcitée à l’approche de Noël ? Oui, aussi. Voici donc la recette qui combine mes deux passions d’un seul coup : celle des lunes de Noël.

La recette facile des lunes de Noël

Pour réaliser cette recette (environ 40 à 50 lunes), vous aurez besoin de :

250 g de farine

160 g de beurre mou

80 g de sucre en poudre

100 g d’amandes en poudre

50 g de sucre glace

1 sachet de sucre vanillé (ou bien une cuillère à café d’extrait de vanille liquide)

2 jaunes d’œufs

1 pincée de sel

Première chose : préchauffez votre four à 180°C. Dans un saladier, mélangez le sucre, la farine et les amandes. Puis ajoutez les jaunes d’œufs, le beurre mou, le sel et le sucre vanillé (ou l’extrait de vanille). Travaillez-moi tout ça à la main avec vos petits doigts, mais pas trop non plus pour que la pâte ne devienne pas friable. Une fois que c’est fait, formez des bâtonnets de 5 cm environ, et courbez-les pour qu’ils ressemblent à des croissants de lune. Disposez-les sur une plaque pour le four recouverte de papier sulfurisé et hop, au four pendant 10 minutes.

Une fois qu’ils sont cuits (ils doivent être légèrement dorés), laissez-les refroidir et saupoudrez-les de sucre glace. Ah et si vous n’êtes pas fan du goût de l’amande, sachez que cette recette se réalise tout aussi bien avec de la poudre de noisettes.

