La recette facile (et rapide) des langues de chat

Et si vous tentiez la recette hypra rapide et régressive des langues de chat ?

Cette semaine, j’ai eu envie de me préparer des biscuits tout simples et hyper bons : des langues de chat. Bon, je n’ai pas eu le temps d’en voir la couleur vu que mes sangsues personnelles, aka mes enfants, ont tout bouffé en 10 minutes, mais franchement, ç’avait l’air hyper bon. Vous me direz ce que vous en avez pensé ?

La recette très simple des langues de chat

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

60 g de beurre

60 g de farine

60 g de sucre

2 blancs d’œufs

1 sachet de sucre vanillé

Dans un saladier, mélangez le beurre bien mou et le sucre en poudre. Ajoutez la farine, le sucre vanillé, et enfin les blancs d’œufs.

Sur une plaque pour le four recouverte de papier sulfurisé, étalez des bâtonnets de pâte (bien espacés). Soit vous avez une poche à douille et vous faites ça proprement, soit vous êtes à l’arrache comme moi et vous faites des bâtonnets à l’aide de cuillère. Physiquement, ça sera peut-être moins beau, mais tout aussi bon.

Allez hop, au four à 200 °C, pendant 7 à 8 minutes (dès que le contour est bien doré).

