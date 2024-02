La recette (très facile) du riz au lait et au caramel

Et si on continuait dans la série des desserts régressifs qui font du bien là où ils passent ? Allez hop, on y va.

La semaine dernière, je vous avais partagé la recette des Carambar maison. Vu que je suis mono-maniaque et que j’ai envie de me lancer dans une série caramélisée, je vous partage celle du riz au lait et au caramel. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir.

La recette du riz au lait au caramel, les doigts dans le nez

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

100 g de riz

150 g de sucre

1 gousse de vanille (ou une cuillère à café d’arôme vanille)

1 litre de lait (entier de préférence)

Commencez par faire un petit caramel. Pas de panique, c’est tout simple, il vous suffit de mettre 75 g de sucre et 5 cuillères à café d’eau dans une casserole. Versez ensuite le caramel dans un plat qui va au four (un grand, ou bien des petits ramequins).

Dans une autre casserole, faites bouillir le lait avec la vanille, le riz et le reste de sucre, pendant 10 minutes, en remuant fréquemment.

C’est bon ? Allez hop, versez votre mélange sur le caramel, et mettez-moi tout ça au four pendant 45 minutes à 180 °C.