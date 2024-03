La recette (très simple) des palmiers au caramel au beurre salé

Vous avez envie d’un goûter facile à réaliser, sucré et croustillant ? Allez hop, c’est par ici que ça se passe.

Une recette de goûter avec seulement trois ingrédients, c’est pas mal, non ? Ça tombe bien, on vous a trouvé la recette des palmiers au caramel au beurre salé, qui peuvent se décliner aussi avec de la pâte à tartiner, des éclats de pistache, de noisettes, ou tout ce qu’il vous fait plaisir.

La recette des palmiers croustillants

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin :

D’une pâte feuilletée (industrielle ou faite maison)

De la cassonade ou du sucre roux (c’est la même chose, nan ?)

Du caramel au beurre salé, ou de la pâte à tartiner, de la confiture, ce que vous voulez

Faites préchauffer votre four à 190°C. Étalez votre pâte feuilletée, et saupoudrez-la de sucre, en appuyant dessus avec vos mimines pour faire rentrer les cristaux à l’intérieur. Retournez-la, et recommencez l’opération. Sur cette face, étalez du caramel (ou autre). Ensuite, roulez la pâte sur elle-même, jusqu’au milieu. Roulez l’autre côté, également jusqu’au milieu. À cette étape-là, vous avez normalement deux boudins de pâte qui se touchent. Dans la longueur, découpez des bandes de pâte roulée, sur un centimètre d’épaisseur environ, à l’aide d’un couteau (ou d’une hache, mais ce n’est pas souvent qu’on trouve des haches dans une cuisine, donc bof).

Allez, on pose ses petits palmiers (sans les coller) sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, et hop hop hop, au four pendant 20 minutes. Petit truc en plus : si vous arrivez à les retourner à mi-cuisson, c’est encore mieux !

