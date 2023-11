Alerte aux bactéries : cet objet du quotidien est le plus sale de votre salle de bain

Certains objets qu’on utilise au quotidien sont en fait de véritables nids à bactéries insoupçonnés. Dans la salle de bain, ce sont souvent les lavabos et toilettes qui sont considérés comme les plus sales mais les résultats d’une récente étude incriminent un objet tout autre…

Il y a quelques mois, une exploration scientifique avait démontré que l’un des endroits les plus sales de la maison était en fait les tiroirs de rangement situés sous les lits. Plus récemment, une autre étude menée par l’entreprise britannique Big Bathroom Shop a révélé des résultats étonnant concernant l’objet le plus sale de notre salle de bain. Apparemment le principal nid à bactérie de cette pièce de la maison dédiée à l’intime serait en réalité… Le tapis de bain. Une révélation étonnante, et pourtant ! Parmi les clients interrogés, un tiers a avoué ne laver ses tapis de bains que deux ou trois fois par an… Un rythme apparemment bien trop faible pour pouvoir garder ce bout de tissus dédié à se sécher les pieds, assez hygiénique.

Pourquoi le tapis de bain ?

On ne dirait pas comme ça, mais le tapis de bain recueille en son sein de nombreuses bactéries. Au sortir de la douche, nous marchons dessus et l’eau accompagnée de bactérie s’y infiltrent et finissent par y proliférer. Lorsque la salle de bain est petite, des projections provenant des toilettes peuvent même atteindre ce tissus posé à même le sol. Même si on ne peut pas les voir, les germes sont pourtant bien là…

Que faire pour s’assurer de sa propreté ?

Sans hésitation : il faut le laver plus souvent. Les experts recommandent de le mettre le tapis de bain à la machine à 60 degrés toutes les semaines en moyenne. Un délais qui peut atteindre deux semaine au maximum, si vous n’avez pas beaucoup utilisé votre salle de bain (après un voyage par exemple). Après l’avoir passé à la machine, il est également conseillé de le faire sécher à l’air libre, de ne pas marcher dessus lorsqu’il est encore humide. Une fois sec, mieux vaut également éviter de le piétiner avec ses chaussures, mais ça, on ne vous l’apprend pas.

Et vous, à quel rythme lavez-vous votre tapis de bain ?

