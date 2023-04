Quel endroit de votre maison est le plus sale ? On a la réponse 

Même lorsqu’on apporte un soin particulier à la propreté de son logement, certains endroits sont de véritables nids à bactéries. Mais connaissez-vous l’endroit le plus sale de votre maison ? Il se pourrait que cette information vous surprenne.

Pour nettoyer sa maison de fond en comble, il faut souvent y passer des heures. Et s’il y a des meubles faciles à déplacer pour pouvoir déloger la poussière qui se trouve en dessous, d’autres peuvent parfois être plus difficiles à manipuler. Mal placés, d’ores et déjà plein d’affaires stockées ou encore trop lourds… Il y a des tas de raisons qui peuvent nous empêcher de pouvoir correctement les nettoyer. Résultat ? La saleté s’y amasse. C’est le cas d’un endroit en particulier ! Et ce dernier va probablement vous surprendre ou vous questionner, car on en parle peu.

Les lits à tiroirs : de vrais nids à bactéries et un terrain propice à la moisissure

D’après le site MattressNextDay, l’endroit le moins propre d’un appartement serait… Un lit à tiroirs. Évidemment, tout le monde n’en possède pas un. Mais il reste très apprécié des citadins et des étudiants du monde entier pour le gain de place qu’il représente. Souvent truffés d’objets dont on ne se sert pas toujours ou encore de vêtements des saisons passées, les tiroirs sont pratiques et peuvent accueillir pas mal de choses dont on n’a pas besoin au quotidien. Le problème ? Leur nettoyage est entravé par le nombre de produits qui s’y entassent. Voilà pourquoi ils deviennent rapidement sujets au développement de la poussière et de la moisissure, comme l’explique Martin Seeley, PDG de MattressNextDay :

« L’environnement sombre et chaud des tiroirs de lit est l’endroit idéal pour la croissance de moisissures et de poussière. Une fois qu’elle a commencé, elle peut se propager rapidement et ruiner les effets personnels que vous avez rangés en toute sécurité – les vêtements et la literie peuvent devenir inutilisables et doivent être jetés. »

Comment nettoyer efficacement les tiroirs de son lit ?

Dormir dans un environnement avec de la moisissure peut créer des problèmes respiratoires. Voilà pourquoi il vaut mieux éradiquer tout de suite le problème avant qu’il ne vienne mettre en péril votre santé. Pour faire ça bien, videz vos tiroirs et placez-les proche d’une fenêtre.

Ensuite, pulvérisez-les un peu d’eau puis d’une solution à base de vinaigre blanc et d’eau tiède. Laissez-la agir pendant quelques heures puis essuyez le tout avec un chiffon préalablement humidifié.

Pour terminer, séchez chaque tiroir avec une serviette propre et replacez-les. Idéalement, ce geste s’effectue au minimum tous les mois afin d’éviter que l’humidité créée de la moisissure. Même s’il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de respecter ces recommandations…