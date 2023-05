À quel rythme est-il conseillé de changer sa brosse à dents ? 

Au contact deux à trois fois par jour avec notre bouche, la brosse à dents peut très vite s’abîmer ou devenir un véritable nid à bactéries. Le problème, c’est que généralement, on ne sait pas vraiment à quelle fréquence il est conseillé de la changer. On a la réponse.

Que vous soyez du style à mordre votre brosse à dents pendant le brossage ou encore à la passer en douceur pour préserver vos gencives… Au bout d’un moment, et même si celle-ci ne montre aucun signe d’usure, il est temps de la changer. Malheureusement, le rythme auquel il faut la remplacer n’est pas très clair et chaque personne y va de sa propre théorie. Mais alors, au bout de combien de temps est-il conseillé d’en acheter une autre ? La réponse est simple.

La théorie des dentistes

Selon les dentistes, il est primordial de changer sa brosse à dents, manuelle ou électrique, tous les 3 mois, soit 4 fois dans l’année en moyenne. Pourquoi ce rythme ? Car au bout de 3 mois, les poils de la brosse à dents commencent à s’user et donc à être moins efficaces pour combattre la plaque dentaire. Une problématique qui peut devenir plus importante si vous continuez d’utiliser cet outil du quotidien abîmé plusieurs semaines ou encore plusieurs mois.

Au fur et à mesure, le manque d’efficacité de votre brosse à dents permettra aux caries de se développer (car tous les résidus de nourriture n’auront pas été enlevés). Mais ça n’est pas tout ! La plaque dentaire, à l’origine de gingivite pourra également avoir plus de marge pour s’accroître et s’étendre, résultant inexorablement à des problèmes de gencives.

Les signes qui ne trompent pas

Le signe ultime qui montre que votre brosse à dents a besoin d’être changée : ses poils sont épars, écrasés et très écartés par rapport à leur forme d’origine plutôt droite.

Autre indice qui ne trompe pas : votre brosse à dents a tendance à vous faire mal, voire à blesser vos gencives lors du brossage. Un phénomène qui se remarque tout de suite puisqu’il se manifeste par des saignements.

Enfin, si cette dernière présente une odeur ou une couleur suspecte, c’est qu’il est temps de la jeter à la poubelle ! Now you know.

