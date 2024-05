Brosse à dents électrique : connaissez-vous cette cette fonction principale (et très utile) ?

Si vous possédez une brosse à dents électrique, vous n’êtes pas sans savoir que celle-ci émet des vibrations ou encore des petits sons différents au début, au milieu et à la fin du brossage. Mais savez-vous à quoi servent ces derniers ?

On le sait, chaque brossage doit durer entre 2 et 3 minutes et doit être effectué minimum 2 fois par jour. Mais à moins de mettre un chronomètre, il est difficile de savoir quand on doit s’arrêter ou simplement charger de côté, afin d’avoir un brossage homogène. Résultat ? On ne se brosse pas assez longtemps les dents et certains endroits de notre bouche sont plus propres que d’autres. Pour éviter ce problème, les brosses à dents électriques sont équipées d’un système de vibration ou d’alertes sonores. On vous explique à quoi elles servent et ça va peut-être vous surprendre.

Des alertes pour un brossage réussi

Pour qu’un brossage de dents soit complet, il est important de l’effectuer parties par parties afin de ne combattre la plaque dentaire et n’oublier aucun recoin. Pour que cette tache nous soit plus facile, la brosse à dents électrique émet une vibration ou un son toutes les 30 secondes afin de nous prévenir qu’il faut passer à une autre partie de la bouche. Une fois que les quatre coins (intérieurs et extérieurs) ont été correctement brossés, la brosse à dents électrique va émettre 5 vibrations (ou 5 sons) pour annoncer que la séance est terminée. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Une option particulièrement utile pour les enfants

Si les adultes savent à peu près et de façon quasi instinctive combien de temps ils doivent brosser leurs dents, les enfants, eux, ont davantage besoin d’instructions. C’est justement ce à quoi servent ces petites tonalités ou vibrations émises par la brosse à dents électrique. Pour les enfants en bas âge, certaines d’entre elles peuvent même se connecter à un smartphone ou une tablette afin de suivre le brossage pas à pas tout en proposant un jeux ludique qui ne peut être complété qu’en se brossant correctement les dents. L’idée ? Leur donner de bonnes habitudes, tout en leur permettant de s’amuser et d’apprendre. Pas bête.

