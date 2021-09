On a testé la brosse à dents du turfu, pour un brossage en 10 secondes chrono

Tenez-vous bien : il existe une brosse à dents électrique qui ressemble certes à un protège-dents, mais permet d’obtenir une dentition propre en 10 secondes. 10 ! Secondes !

Oubliez tout ce que vous savez sur le brossage des dents. J’ai testé une machine du futur ! Un objet entièrement fabriqué en France, imaginé et construit à Lyon, dont le premier modèle a vu le jour en 2018.

J’ai nommé la Y-Brush, une brosse électrique qui englobe toute votre mâchoire afin de laver toutes vos dents d’une même arcade simultanément.

L’idée est venue au fondateur Benjamin Cohen lors d’une visite dans sa famille. En regardant ses petits cousins se laver les dents, il se rend compte que leur brossage ne dure pas suffisamment longtemps et qu’il est plutôt approximatif…

Pour avoir fait de nombreux babysittings, je ne lui donne pas tort. Les enfants considèrent souvent ce passage obligatoire comme une corvée, et beaucoup s’amusent surtout à manger leur dentifrice goût fraise ou bubble gum !

Sans mentir, du côté des adultes ce n’est guère plus reluisant… Alors si vous faites partie de ceux qui ne se lavent les dents qu’une fois sur deux par flemme, la solution c’est peut-être la Y-Brush.

La Y-Brush, surprenante brosse à dents du futur

Le pack de rentrée scolaire Y-Brush, en ce moment à 99€ au lieu de 139.99€, contient un manche avec une batterie intégrée, une brosse, un câble USB, un applicateur de dentifrice, un support de rangement et un accès à un programme d’accompagnement.

Vous vous dites certainement que cela représente pas mal de choses juste pour se brosser les dents, mais rassurez-vous : tout est prévu pour durer !

Par exemple, la batterie possède une autonomie de trois mois, ensuite vous pouvez la recharger toute une nuit avec le câble et la réutiliser ad vitam eternam. De plus, elle peut servir pour plusieurs brosses — c’est idéal si vous êtes en famille ou en colocation. Les brosses qui se clipsent sur le manche, elles, ne sont à changer que tous les six mois. Elles sont disponibles en taille enfant dès quatre ans et en taille adulte. Vous pouvez vous en procurez à l’unité pour 29,99€ directement sur le site de Y-brush.

Lorsque j’ai découvert tout ce matériel, j’étais en compagnie de deux amis : le premier pensait que c’était un kit de blanchiment dentaire, et le second… un protège-dents. En cause ? La forme surprenante de la brosse qui ressemble littéralement à un protège-dents plein de poils — 35.000, tous en nylon pour être précise ! Ils permettent de laver les trois faces de vos dents en même temps. Pas d’inquiétude, la matière de la brosse est flexible et s’adapte parfaitement à votre mâchoire.

Vous levez un sourcil interrogateur ? Je l’ai fait également ! Alors je vous explique très vite comment tout cela va se passer.

Oubliez vos habitudes en matière de brossage de dents

Cet objet a nécessité plusieurs années de recherche et développement, tout en étant validé par des dentistes et des spécialistes. Avant la première utilisation, vous recevrez trois mails d’accompagnement pour vous expliquer en détail le fonctionnement, mais au cas où ces messages se perdraient dans les limbes de votre boîte de réception, voici mon retour d’expérience.

Après avoir tout déballé, pris connaissance de tous les objets, et m’être assurée que la batterie était convenablement chargée, j’ai clipsé la brosse. Puis j’ai installé l’applicateur de dentifrice sur mon tube, afin de déverser uniquement la bonne dose de produit sur la brosse.

Bonne nouvelle, on peut choisir son mode de brossage — plus les vibrations sont intenses, moins le lavage dure longtemps. Personnellement, je ne suis pas une fanatique des secousses, donc j’ai sélectionné le mode doux, qui dure 15 secondes. Mais vous pouvez aussi choisir le mode normal qui vous lave les dents en 10 secondes ou le mode intensif en seulement 5 secondes.

C’est là que l’action commence ! Vous insérez votre mâchoire supérieure dans la brosse et vous lancez la machine simplement, par une longue pression. J’avoue que le fait d’avoir toute la mâchoire qui vibre en même temps est assez surprenant, mais il ne faut que deux semaines pour s’y habituer d’après les trois mails d’accompagnement.

Je bouge le manche de gauche à droite pour m’assurer que toutes mes dents soient propres. Notez que je fais partie de celles qui possèdent encore leurs dents de sagesse, et la plaque dentaire est plutôt tenace à cet endroit ! Mais toute la dentition est nettoyée par la Y-Brush.

Tout à coup, le manche clignote, puis s’éteint en même temps que les vibrations s’arrêtent. Les dix secondes sont terminées et le brossage de ma mâchoire supérieure également. Je répète le tout pour ma mâchoire inférieure.

Et voilà ! Fini !

Au bout d’une semaine, je reçois même un compliment de ma sœur, que je n’ai pas vue depuis un mois, sur la blancheur de mes dents.

Des dents propres en 10 secondes ? Vraiment ?

Une fois cette petite expérience dentaire terminée, j’avoue que psychologiquement, j’ai du mal à me dire que mes dents sont propres en seulement 10 secondes. D’ailleurs, sachez que le résultat est le même si vous utilisez les modes normal et intensif.

Je me regarde plusieurs fois dans le miroir, frénétiquement, en faisant des « iii » silencieux : rien à signaler. Pour achever de me convaincre, je passe ma langue sur mes dents… ouf, elles sont totalement lisses ! Aucune différence avec un brossage classique !

Je réitère l’opération les jours suivants et je décide même d’utiliser du dentifrice solide pour la première fois avec ma Y-Brush que vous pouvez vous offrir sur le site — c’est un pari réussi. Au bout d’une semaine, je reçois même un compliment de ma sœur, que je n’ai pas vue depuis un mois, sur la blancheur de mes dents. Je n’ai pas spécialement à me plaindre de ce côté-là, mais comme beaucoup de personnes, je ne suis pas contre gagner une ou deux teintes de blanc en plus !

Je retiens une chose de cette expérience dentaire : je suis ravie d’avoir essayé. Pas parce que je suis dans une productivité affolante au point d’économiser quelques minutes de brossage à tout prix, mais parce que la Y-Brush me donne la sensation d’avoir les dents vraiment, vraiment bien propres !

À lire aussi : Maux de tête, sourire modifié… grincer des dents la nuit a plus de conséquences que vous ne le pensiez