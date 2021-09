Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se font poser des facettes pour pouvoir arborer un sourire éclatant et des dents parfaitement alignées. En France, cette pratique est relativement encadrée, et ce traitement peut être assez coûteux ; du coup, depuis plus d’un an, les influenceurs sont nombreux à promouvoir la pose de facettes à l’étranger, notamment en Turquie où la chose est assez répandue.

Mais ce qui alarme les dentistes et les orthodontistes du monde entier, c’est que sous couvert de poses de facettes, certainess personnes se font en réalité limer toutes les dents et repartent… avec des couronnes. Exemple en images qui donnent mal à la bouche :

Le docteur Shaadi Manouchehri raconte à Buzzfeed :

« J’ai été horrifié lorsque j’ai découvert cette tendance pour la première fois — non seulement par l’état des dents, mais aussi par la façon dont elles étaient présentées. Je ne comprenais pas pourquoi des jeunes avec des dents apparemment saines et esthétiques se les faisaient limer et pourquoi ils appelaient ces restaurations des « facettes ». J’étais également préoccupée par le nombre de commentaires de personnes disant qu’elles envisageaient de faire ce traitement. »

Quelle est la différence entre les couronnes et les facettes ?

Avant d’aller plus loin pour vous expliquer en quoi remplacer des facettes par des couronnes peut être dangereux pour la santé des dents, on va aborder avec vous la différence entre ces deux traitements qui peuvent présenter quelques similitudes.

Les facettes en céramique se collent sur la face visible des dents antérieures. Elles sont dédiées à des personnes qui souhaitent modifier l’apparence de leurs dents, soit parce qu’elles ont été dévitalisées, soit parce que leur forme ne conviennent pas ou qu’elles sont mal positionnées. C’est donc un traitement esthétique !

Selon le docteur Shaadi Manouchehri :

« Les facettes ne couvrent généralement que la surface externe de la dent, et elles peuvent être aussi fines que 0,5 millimètre. Nous pouvons même parfois faire des facettes sans préparation qui ne laissent aucun dommage à la dent sous-jacente. »

Les couronnes, quant à elles, sont des prothèses. Elles servent à reconstituer une ou plusieurs dents qui auraient pu être abîmées. Elles permettent également de protéger les dents compromises de fractures éventuelles.

Pourquoi la pratique qui prend de l’ampleur sur TikTok est dangereuse et trompeuse

Parce qu’il faut éviter de se faire limer des dents saines

Avoir des dents saines, c’est une chance ! Le problème avec ce traitement plébiscité par les influenceurs, c’est qu’il implique un limage intensif venant changer la forme de la dentition et pouvant même endommager les nerfs qui sont à l’intérieur — toujours d’après le docteur Shaadi Manouchehri.

« La dent est constituée de la couche externe, qui est l’émail, et sous l’émail se trouve la dentine – un minéral légèrement plus mou parcouru de minuscules canaux qui communiquent avec la pulpe de la dent. C’est là que sont les nerfs. Chaque fois que nous prenons un foret sur la dent et que nous enlevons l’émail, nous nous rapprochons du nerf et risquons de compromettre son intégrité. De plus, l’augmentation de la température générée par l’utilisation du foret peut également compromettre le nerf. »

Parce qu’il faudra changer ces couronnes plusieurs fois

En moyenne, une couronne dure seulement une dizaine d’années. Au-delà de cette période, elle commence à se détériorer et devient donc moins esthétique. Il faut alors la changer.

Si vous avez recours à un traitement des dents à un jeune âge, vous vous soumettrez donc à une routine dentaire qui impliquera des restaurations multiples et ce processus implique de retirer à chaque préparation de la dent un peu plus de tissu dentaire…

Résultat : lorsque la dent n’est plus restaurable, la seule chose qu’il reste à faire, c’est de la retirer. Est-ce ce qu’on désire dans la vie ? Assez peu, hein.

Parce que c’est tout bonnement du mensonge en bonne et due forme

Comme on vous l’a expliqué un peu plus haut, se faire poser des couronnes en pensant avoir recours à un traitement par facettes est ce que l’on appelle une pratique trompeuse qui engendre des résultats et risques très différents de ceux qui peuvent être pratiqués sur facettes.

Alors petit conseil d’amie : restez vigilantes et triez les informations que vous trouvez sur TikTok ou sur Instagram, ça sauvera votre capital dentaire…

Crédits de l’image de une : @taysb16 et @mrbagabitch02