Maux de tête, sourire modifié… grincer des dents la nuit a plus de conséquences que vous ne le pensiez

Vos dents semblent usées, limées ? Vous avez la mâchoire engourdie au réveil ? C’est peut-être le signe que vous grincez des dents la nuit. Un phénomène appelé bruxisme qui peut avoir plus de conséquences que ce que l’on croit.

Lorsqu’on grince des dents en dormant, on peut parfois mettre un petit moment à s’en apercevoir. Parfois ce sont des personnes de notre entourage qui nous le disent, parfois on s’en rend compte lors d’un rendez-vous de contrôle chez le dentiste.

Mais il arrive aussi des moments où les grincements sont tellement importants qu’on finit par avoir mal à la mâchoire le matin en se réveillant et par souffrir d’autres problématiques plus importantes, à terme.

Le bruxisme se manifeste de deux façons

Le bruxisme peut varier d’une personne à une autre : quand certaines vont grincer des dents (c’est-à-dire les frotter avec vigueur les unes contre les autres), d’autres vont plutôt effectuer un serrement continu de la mâchoire en contractant les muscles manducateurs.

Pourquoi vous grincez des dents ?

Le bruxisme touche environ 10 à 15% de la population française selon l’Union française de la santé bucco-dentaire. Mais ce chiffre n’est pas forcément fidèle à la réalité car selon la dentiste Emma Cunningham, interviewée par Glamour UK :

« Le problème avec le bruxisme et le grincement des dents est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’ils le font. Certains de mes patients admettent qu’ils remarquent régulièrement qu’ils ont mal à la mâchoire, surtout le matin car leur état peut s’aggraver la nuit, mais beaucoup serrent également la mâchoire tout au long de la journée. »

Et si on n’est pas toutes égales face aux raisons pour lesquelles on est amenées à grincer des dents, les causes les plus fréquentes sont la prise de certains médicaments, les troubles du sommeil, une altération de l’occlusion dentaire mais aussi (et vous devez vous en douter) : le stress.

Quelles sont les conséquences du bruxisme ?

Il existe plusieurs risques venant avec un bruxisme de longue haleine.

D’abord, et de manière évidente : l’altération des dents. En les frottant les unes contre les autres, on finit souvent par les « limer », créer une perte du tissu dentaire (émail, dentine et pulpe) et ainsi engendrer une hypersensibilité. Ça, c’est le niveau 1.

Lorsque le bruxisme est plus important, l’usure peut créer une fracture de la dent et engendrer des modifications au niveau de la mâchoire et des gencives. Une notion validée par le docteur Cunningham témoignant pour Glamour Uk :

« S’il n’est pas traité, tout le visage peut être déformé et devenir plus carré. Les dommages aux dents sont également problématiques car la structure de soutien du visage peut être perdue, de sorte que les patients présentent un affaissement du bas du visage »

Dernier point mais pas des moindres : le bruxisme, lorsqu’il est pratiqué pendant plusieurs heures, peut engendrer de forts maux de tête, des douleurs aux cervicales et aux oreilles.

Comment remédier au bruxisme ?

Le bruxisme est un problème dont il faut s’occuper relativement tôt pour éviter que l’état des dents ne se dégrade.

Évidemment, il serait difficile de prendre en main ce problème seule ! Le mieux à faire, c’est de se tourner vers un dentiste ou un orthodontiste qui pourra mesurer l’usure dentaire et prescrire des soins adaptés. D’après le professeur François Unger de l’Association dentaire française (ADF) interrogé par Doctissimo :

« Le bruxisme n’est pas une maladie et son intensité peut varier dans le temps pour un même individu. »

On ne peut donc pas forcément soigner le bruxisme (à moins de trouver des moyens de lutter contre le stress) mais on peut minimiser ses conséquences. Comment ? Soit en se faisant faire une gouttière pour protéger les dents pendant la nuit et même la journée, soit en utilisant de la toxine botulique pour minimiser les contractions de la mâchoire.

Maintenant que vous savez tout, n’hésitez pas à aller consulter — que vous grinciez des dents ou pas. Ce sera probablement la meilleure décision que vous prendrez pour vos petites dents car une petite visite de contrôle régulière n’est jamais de trop !

