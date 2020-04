Fabrique ton dentifrice maison pour passer au zéro-déchet !

Ah oui et tant que j'y suis (parce que ça me rend dingue de lire des trucs pareils) : si vous allez voir l'article du site Dentaly.org que j'ai mentionné précédemment, vous pourrez également y lire que :



"L’argile constitue une très bonne base pour fabriquer son dentifrice maison et peut permettre de se débarrasser du tartre sur les dents"



Sachez le, on ne peut pas se débarrasser du tartre en brossant. On peut brosser la plaque qui s'accumule sur la surface des dents, mais une fois que la plaque s'est minéralisée et est devenue du tartre, il est trop tard ; seul un détartrage réalisé par un dentiste (ou un hygiéniste si vous êtes dans un pays où il y en a), à l'aide des instruments adéquats, pourra vous débarrasser du tartre. Si vous essayez de vous en débarrasser en brossant plus fort où en utilisant chez vous des produits abrasifs, vous ne ferez qu'abîmer vos dents et les rendre sensibles.



Au passage, sachez qu'en France, la Sécurité Sociale vous rembourse deux détartrages par an (sachant qu'il doit y avoir au moins six mois d'écart entre chaque détartrage pour que cela soit remboursé.)



