Comme je te l’ai expliqué, réduire ma consommation de plastique est un de mes grands enjeux en 2020.

Au fil des semaines, je vais donc te proposer sur madmoiZelle différentes astuces, recettes ou idées pour remplacer, réduire ou éliminer le plastique de ton quotidien !

Je commence tout de suite avec une de mes dernières découvertes : le tawashi, le nouvel indispensable de ma cuisine.

Qu’est-ce que le tawashi, l’éponge zéro déchet ?

Le tawashi, c’est une éponge d’origine japonaise.

Traditionnellement, elle est fabriquée avec des feuilles de palmiers et se révèle parfaite pour récurer, faire la vaisselle, bref nettoyer tous les petits trucs de ta life.

Le tawashi est écolo, pas cher et hyper cute ! C’est la parfaite alternative à ton éponge verte et jaune DÉGUEULASSE qui se frotte contre des hérissons dans des spots télé.

Oui je m’emballe mais comprends-moi, je HAIS les éponges. C’est moche, sale et ça pue.

Sauf toi, Bob.

Tu peux utiliser ton tawashi comme une éponge classique, le laver en machine et le réutiliser à volonté !

Je te propose de tester avec moi un tuto pour fabriquer ton propre tawashi avec des trucs et bidules simples que tu as déjà chez toi.

Rassure-toi, ici pas besoin d’aller épiler un palmier : de vieilles fringues à découper feront largement l’affaire.

Tuto YouTube pour faire un tawashi, l’éponge zéro déchet

Après avoir eu connaissance de cette alternative aux éponges classiques, je me suis empressée de chercher un petit tuto des familles à tester sur le champ !

Je suis tombée sur la chaîne YouTube Écoconso qui propose un tuto simple et illustré pas à pas.

Tuto : créer une planche à tisser

Pour créer ta planche à tisser et que tu pourras réutiliser à vie, tu auras besoin :

D’une petite planche en bois

De clous et d’un marteau

D’un marqueur

D’une règle/d’une équerre

Pour créer un tawashi, l’éponge zéro déchet, il te faut…

De vieux hauts à manches longs/ leggings ou chaussettes (en gros, des fringues avec des parties en tubes)

Une règle

Un marqueur

Des ciseaux

Rien de bien exotique donc !

DIY pas à pas pour faire un tawashi, l’éponge zéro déchet

Dessiner un carré de 16 cm par 16 cm sur ta planche en bois puis marquer un point tous les 2 cm sur des quatre côtés.

Planter un clou sur chaque point sauf les quatre coins de ton carré.

Découper 14 tubes d’environ 6 ou 8 cm de long et 2 à 3 cm de côté dans les manches d’un pull ou les jambes d’un legging par exemple.

Tu peux totalement t’amuser avec les couleurs et les matières en mixant plusieurs vêtements !

Enfiler 7 de tes bandes sur les clous, dans la largeur.

Puis passer dessus-dessous tes bandes dans la longueur en slalomant entre tes bandes latérales (tu peux t’aider du tuto vidéo qui te montre ça à merveille).

Tu as maintenant un damier digne de tes plus beaux bricolages de maternelle. Il est temps de passer à la dernière étape : retirer une boucle de son clou, la passer à travers sa voisine, et ainsi de suite.

Cette étape va permettre de finir et de sécuriser ton éponge en lui donnant une forme.

Il ne te reste qu’à bien serrer la dernière boucle qui te servira ensuite à faire pendouiller ton tawashi.

Et voilà ma caille en paille, tu as pu recycler de vieille fringues, te libérer à de l’industrie de l’éponge synthétique faite de pétrole et de chimie, développer tes skills de bricolo et créer de tes mains nues un outil qui fabriquera une infinité d’éponges.

Si c’est pas merveilleux !

J’espère que ce tuto t’a plu et que tu vas faire de fabuleux tawashi ♥

