3 alternatives écolo aux cotons-tiges pour passer au zéro déchet

Me passer de cotons-tiges, c’est un combat que je mène au quotidien depuis un peu plus d’un an.

Que ce soit pour me nettoyer occasionnellement les oreilles ou pour corriger mon maquillage quand j’en fous partout (eh oui, ça arrive même aux meilleures), ce petit objet fort polluant est pourtant bien pratique.

Mais si j’ai bien réussi à éliminer les cotons de ma routine beauté, il n’y a pas de raison pour que je ne trouve pas une option écolo aux cotons tiges également !

J’ai donc déniché pour toi 3 alternatives aux bâtonnets ouatés que je m’empresse aujourd’hui de te partager.

Le coton-tige biodégradable pour remplacer le coton-tige classique

La première solution pour remplacer les cotons-tiges classiques, c’est d’en choisir des biodégradables !

Souvent composés de bambou, ils ne permettent pas vraiment de réduire les déchets puisqu’ils sont à usage unique, mais au moins ils se dégraderont bien plus vite que ceux en plastique.

L’autre avantage, c’est que leur prix se rapproche de celui des cotons-tiges classiques.

Bâtonnets ouatés biodégradables en bambou et coton, Hydrophil, 1,90€

Le cure-oreille pour remplacer les cotons-tiges

Le cure-oreille, c’est un petit objet que j’ai découvert il y a un an environ parce que j’en ai reçu un dans une box Nuoo à laquelle j’étais abonnée à l’époque.

Il s’agit en fait d’une tige en bois ou en métal dotée d’un embout légèrement incurvé qui permet de « racler » » l’intérieur de l’oreille afin d’enlever les excédents de cérumen.

Le cure-oreille se rince ensuite à l’eau savonneuse et peut être réutilisé à l’infini !

Moi, j’ai pu tester celui de Lamazuna (en bambou) et celui de Gaiia (en inox) qui comporte un double embout et que je préfère parce que je trouve que le métal se nettoie plus facilement que le bois.

Mais après tout, ça n’est qu’une question de préférences !

Cure-oreille en bambou, Lamazuna, 4,50€

Cure-oreille en bambou, Avril, 3,50€

Cure-oreilles en inox, Gaiia, 7€

Le coton-tige réutilisable pour remplacer les cotons-tiges classiques

Si tu aimes vraiment le côté « coton » dans le coton-tige, et que tu en as besoin pour le maquillage par exemple, sache qu’il existe également des cotons-tiges réutilisables !

Ceux de la marque LastSwab, par exemple, sont disposés dans un étui biodégradable à base de maïs et leur tige en nylon les rend durables dans le temps.

Les embouts, eux, sont constitués d’un caoutchouc souvent utilisé dans le domaine médical et sont lavables à l’eau avec du savon.

Il en existe des lisses qui permettent de la précision dans le maquillage, et d’autres qui sont en relief afin de retirer facilement le cérumen.

Je n’ai jamais testé ce type de cotons-tiges réutilisables qui sont plus chers que les cure-oreilles, donc je ne peux pas te dire s’ils sont vraiment plus efficaces !

À mon avis, cette alternative conviendra aux personnes qui apprécient particulièrement le mode d’utilisation des cotons-tiges classiques et qui ne sont pas prêtes à passer au cure-oreille.

Coton-tige réutilisable, LastSwab, 9,95€

Est-ce que tu as déjà testé l’une de ces alternatives aux cotons-tiges ? Si oui, laquelle, et qu’est-ce que tu en as pensé ?

