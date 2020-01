Découvre la marque bio et équitable Mira, mon coup de cœur du moment

En partenariat avec Mira (notre Manifeste)

— Publié le 23 janvier 2020

J’en parle assez régulièrement sur madmoiZelle : en beauté, je suis une grande amatrice d’huiles végétales.

Je trouve qu’il n’y a rien de mieux pour refaire une santé à ma peau quand elle fait des siennes, et pour compléter mes soins parfois trop peu nourrissants de façon simple et efficace.

Et récemment, j’ai eu l’occasion de tester celles de la marque Mira, que je viens aujourd’hui te faire découvrir !

Les huiles Mira, qu’est-ce que c’est ?

Avant tout, un peu de contexte me semble nécessaire pour que tu comprennes mieux la démarche de Mira.

Cette marque a été créée dans le but de proposer aux consommateurs et consommatrices d’huiles végétales des produits purs, équitables, et dont la source est fiable.

C’est pourquoi toutes leurs huiles proviennent exclusivement de France ou de Madagascar, où l’équipe Mira contrôle rigoureusement les producteurs afin d’assurer une fabrication éthique et respectueuse de la planète et des droits humains.

Elles sont ensuite toutes conditionnées en France dans des packagings en verre et en bambou. Je t’invite d’ailleurs à te rendre sur le site de Mira pour en savoir plus sur la fabrication de leurs huiles !

Photos prises par l’équipe de Mira lors de déplacements à Madagascar

Les huiles végétales phares de Mira

Maintenant que tu as un peu plus de background concernant la marque, laisse-moi te présenter les produits que j’ai pu tester.

Toutes les huiles sont vierges et issues de première pression à froid, ce qui est gage de très bonne qualité.

Tu noteras par ailleurs que l’équipe de Mira a de l’humour : il y a un jeu de mots sur chacun des flacons d’huiles — mon préféré étant « jobi jojoba » !

Les huiles végétales pures de Mira

Pour ce qui des huiles pures, Mira propose des huiles végétales assez connues comme l’huile de coco, de jojoba ou encore de chanvre, mais aussi des huiles moins démocratisées comme le moringa et le kukui.

Il me semble crucial par ailleurs de mentionner le fait que ces dernières sont extraites principalement d’arbres sauvages et non d’exploitation industrielle, dans le respect de la biodiversité locale.

C’est ce qui permet à Mira de participer à son échelle à la lutte contre la déforestation à Madagascar, puisque cela incite les populations locales à préserver les arbres au lieu de les couper pour en faire du charbon ou en vendre le bois.

Voici donc les huiles que j’ai testées, ainsi que mon avis à leur sujet !

L’huile de jojoba Mira

L’huile de jojoba, tu le sais, est mon huile végétale préférée. Très similaire au sébum humain, elle fait des miracles sur les peaux grasses comme sur les peaux sèches en régulant la production de sébum.

Celle-ci est non-raffinée afin de préserver tous ses actifs, et peut même être utilisée dans les cheveux !

Huile de jojoba, Mira, 7,90€

L’huile de chanvre Mira

L’huile de chanvre, comme je l’ai évoqué dans un récent article, c’est un peu la star du moment. De plus en plus de cosmétiques en contiennent, mais elle peut s’utiliser pure elle aussi !

Pour info, celle de Mira provient d’une exploitation bio Ardennes.

Légèrement plus riche que celle de jojoba, je te la conseille si tu as la peau sèche ou les pointes de cheveux abîmées. Son odeur est assez agréable, et c’est un cocktail de vitamines et d’acides gras !

Huile de chanvre, Mira, 6,90€

L’huile de moringa Mira

L’huile de moringa est relativement peu connue, et pourtant c’est un peu une formule magique qui convient à tous les types de peau (et même aux cheveux) !

Je l’utilise plutôt le soir parce qu’elle a un toucher assez « gras » et qu’elle permet vraiment de réparer ma peau dans la nuit — quand il a fait très froid ou que je la sens irritée par exemple.

Huile de moringa, Mira, 9,90€

L’huile de kukui Mira

L’huile de kukui (et non « coucouille ») est sans doute celle qui m’a le plus surprise : elle est à la fois très sèche et très nourrissante.

En fait, j’y retrouve un peu les qualités qui me plaisent dans l’huile de jojoba (même l’odeur est assez similaire selon mon nez), mais avec un côté plus nourrissant.

À chaque fois que je l’utilise, en tout cas, j’ai une super belle peau le lendemain !

Huile de kukui, Mira, 8,90€

Les mélanges d’huiles Mira

Je finis avec les mélanges d’huiles, car pourquoi choisir quand on peut se procurer un produit qui en contient plusieurs ?

Mira en propose un certain nombre (pour le visage, la barbe, ou même les seins !), mais celle dont je voulais te parler, c’est l’huile Skin City.

Sérum Skin City, Mira, 11,90€

Mélange d’huiles de kukui, de moringa, de carthame et d’huile essentielle de citron sauvage (pour l’effet antibactérien), ce sérum au toucher sec a pour but de protéger la peau de la pollution et des agressions extérieures.

Perso, je l’utilise le matin comme le soir, j’en suis absolument fan (et cette odeur…). Je dirais même qu’il s’agit de mon huile préférée parmi toutes celles testées !

Quoi que, j’hésite avec celle de kukui… C’est trop dur de choisir !

Comment utiliser les huiles végétales Mira ?

Si tu n’as jamais utilisé d’huiles végétales, rassure-toi, il n’y a rien de très compliqué !

Elles ont l’avantage de pouvoir être appliquées pures sur la peau et les cheveux, mais si tu crains un peu le fini « gras », tu peux très bien les mélanger à tes soins habituels pour les enrichir.

Tu peux également t’en servir dans des masques DIY (je te propose quelques recettes pour le visage et les cheveux dans un autre article).

Est-ce que tu connaissais la marque Mira ? Parle-moi en commentaires de ton huile végétale préférée et de ta façon de l’utiliser !

