Les Hits de la fauchée : les meilleurs baumes et huiles démaquillantes à moins de 15€

Découvrez notre sélection de baumes et huiles démaquillantes à petit prix pour pouvoir mettre en place une bonne routine beauté sans vous ruiner. Go !

Dix ans après la première édition des « Hits beauté de la fauchée », ils reviennent enfin sur Madmoizelle avec pour mission de vous aider à faire des économies sur les produits cosmétiques du quotidien. Cette fois, découvrez nos huiles démaquillantes et baumes démaquillants préférés à moins de 15€. C’est parti !

Le baume démaquillant fondant de Sephora Collection

Formulé à base de 99% d’ingrédients d’origine naturelle, ce baume démaquillant visage et yeux est idéal pour retirer le maquillage, même waterproof tout en douceur. Sans parfum, il convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles et respecte leur pH pour éviter les déséquilibres. En bref, c’est l’outil idéal si vous voulez vous mettre au double nettoyage.

Huile démaquillante d’Adopt

Vous avez la peau sèche et ne savez pas vers quelle huile démaquillante vous tourner ? Celle-ci signée Adopt est faite pour vous. Nourrissante, grâce à l’huile de sésame bio qu’elle contient, elle démaquille, retire les impuretés et laisse sur la peau un film protecteur qui va chouchouter la barrière cutanée.

Huile démaquillante d’Imparfaite

Imparfaite, cette huile démaquillante ne l’est absolument pas. Et pour cause, sa formule dotée de 99% d’ingrédients d’origine naturelle est vegan et très douce pour la peau. Grâce à la fleur de camomille et aux huiles végétales nourrissantes qu’elle contient, elle démaquille, tout en laissant derrière elle une peau douce, apaisée et hydratée.

Huile démaquillante à l’avoine de The Inkey List

L’avoine n’est pas seulement bon dans l’assiette, il l’est aussi pour notre peau. Et ça tombe bien, l’huile démaquillante The Inkey List en contient sous deux formes différentes. La première, une huile, permet d’attirer les impuretés lipophiles, quand sa version poudreuse baptisée avoine colloïdale, apaise les peaux les plus réactives. Le tout, en protégeant bien évidemment la barrière cutanée des agressions.

Huile de soin démaquillante de Caudalie

Huile de ricin et amande douce s’associent afin de créer une huile de soin démaquillante aussi douce qu’efficace. 100% d’origine naturelle, sa formule démaquille le visage, les yeux et les lèvres en douceur tout en nourrissant l’épiderme. Le but ? Que ce dernier ne soit pas trop asséché après le rinçage à grandes eaux. Belle initiative.

Baume démaquillant Sensifine de SVR

Apaisant et antipollution, ce double baume nettoyant est fait pour les peaux sensibles et citadines qui ont besoin d’un bon démaquillage quotidien. Très doux et sans parfum, il permet de se débarrasser de tous les résidus accumulés pendant la journée et de laisser la peau clean, apaisée et hydratée. Un outil bien pratique.

Huile démaquillante de Nocibé Essentiel

Disponible à petit prix, cette huile démaquillante de la marque Nocibé tombe à pic. Vendue dans un flacon de 50 ml très facilement transportable, elle sera l’alliée de votre été. Formulée avec de l’huile jojoba, elle démaquille sans laisser de film gras et retire le maquillage même waterproof. Elle laisse également derrière elle une peau apaisée, plus souple et surtout un teint lumineux.

Huile démaquillante solide de Zao Essence Of Nature

Si vous préférez les produits solides, Zao Essence Of Nature a créé l’huile démaquillante parfaite pour vous. Une simple noisette de ce produit a le pouvoir de nettoyer, d’apaiser et d’hydrater la peau en profondeur. Certifié Bio, cette formule est également 100% naturelle et Vegan. Son petit plus ? Elle tient dans une toute petite boîte transportable partout ! Que demande le peuple ?

Huile démaquillante de La Beauté by Monoprix

La marque La Beauté a crée une huile démaquillante aussi douce qu’efficace sur les peaux sèches et sensibles. À utiliser sur le visage et les yeux, elle est enrichie en huile de carthame qui stimule, nourrit et régénère les épidermes les plus fatigués.

Baume démaquillant d’avril

La marque avril propose un baume démaquillant Made In France dont l’efficacité n’est plus à prouver. Pour l’utiliser, il suffit de prélever une noisette de produit, de la chauffer entre vos mains, de l’appliquer sur votre visage et vos yeux et de rincer à grandes eaux. Pas de chichis, pas de sur-promesse, juste de l’efficacité pure.

